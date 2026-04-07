בבלי
צפו בתיעוד

דרום לבנון: מחבלי נ"ט חוסלו במסגד, עשרות אמצעי לחימה אותרו

כוחות צה"ל הרחיבו את הפעילות הקרקעית בדרום לבנון: מחבלים שחדרו למסגד חוסלו והמתחם הושמד; חוליות נוספות סוכלו ואותרו מטענים, נשקים וציוד לחימה (חדשות)

כוחות אוגדה 91 ממשיכים בשבועות האחרונים בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון, במסגרת מאמץ ההגנה על יישובי הצפון והרחבת מרחב האבטחה.

במהלך הפעילות זיהו הכוחות מחבלים ממערך הנ"ט של ארגון הטרור , שהתמקמו בתוך מסגד במרחב. מיד לאחר הזיהוי בוצעה סגירת מעגל מהירה, שבמהלכה חוסלו המחבלים והמתחם הושמד, במטרה להסיר את האיום.

בפעילות נוספת של חטיבה 769 זיהו הכוחות מחבל שתיצפת לעברם ממבנה סמוך. בשיתוף פעולה עם חיל האוויר, ובתגובה מהירה, חוסל המחבל.

במקביל, לוחמי צוות הקרב של חטיבת גבעתי פעלו במרחב וחיסלו חוליות מחבלים נוספות. במהלך הסריקות איתרו הכוחות אמצעי לחימה רבים ששימשו את הארגון לקידום מתווי טרור, ובהם מטענים, כלי נשק מסוגים שונים, מחסניות וציוד לחימה נוסף.

בצה"ל מדגישים כי הפעילות נמשכת במטרה לפגוע בתשתיות הטרור של חיזבאללה ולמנוע איומים על אזרחי ישראל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

לעוד כתבות
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר