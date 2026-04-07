דברים נוקבים השמיע השבוע במהלך ימי חול המועד, האדמו"ר מויז'ניץ בפני חסידיו, דברים שהובילו לשינוי מיידי במסורת רבת שנים במאפייה המפורסמת בבני ברק.

בדברים שיצאו מן הלב, עורר האדמו"ר על תופעה המעיקה על לבו מדי שנה: הנהירה ההמונית והדוחק המביך במאפיות מיד עם צאת החג, כדי להשיג חמץ טרי. בשיחתו, נמנע האדמו"ר מלהוציא את המילה "חמץ" מפיו בשל קדושת המועד, ובחר לרמוז על "אותם דברים שלא מזכירים בפסח".

האדמו"ר הרחיב במעלת המצה וההכנות הרבות לחג, ותמה בפני החסידים: "לא נאה ולא יאה למהר ולקנות את אותם הדברים מיד בצאת החג, לאחר שכה עמלנו להגיע לקדושת הפסח". הרבי אף התייחס בביטול למראות של עומס ומריבות בתורים למאפיות, וכינה זאת כדבר שאינו הולם את רוח החסידות.