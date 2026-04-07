קדושת ימי הפסח

סוף לביזיון בצאת החג | האדמו"ר מויז'ניץ גינה את הנהירה לחמץ - המאפייה נסגרת!

בעקבות דברות קודש נוקבים שנשא האדמו"ר מויז'ניץ השבוע נגד הנהירה לחמץ בצאת החג, הובילו את הנהלת 'מאפיית ויז'ניץ' להחלטה דרמטית • השנה, מכירת הלחמניות המפורסמת לא תיפתח לקהל הרחב בצאת החג • "לא יאה למהר לקנות את מה שלא מזכירים בפסח" • כל הפרטים על המהפכה (חרדים)

מוצאי חג הפסח במאפיית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)

דברים נוקבים השמיע השבוע במהלך ימי חול המועד, האדמו"ר מויז'ניץ בפני חסידיו, דברים שהובילו לשינוי מיידי במסורת רבת שנים במאפייה המפורסמת בבני ברק.

בדברים שיצאו מן הלב, עורר האדמו"ר על תופעה המעיקה על לבו מדי שנה: הנהירה ההמונית והדוחק המביך במאפיות מיד עם צאת החג, כדי להשיג חמץ טרי. בשיחתו, נמנע האדמו"ר מלהוציא את המילה "חמץ" מפיו בשל קדושת המועד, ובחר לרמוז על "אותם דברים שלא מזכירים בפסח".

האדמו"ר הרחיב במעלת המצה וההכנות הרבות לחג, ותמה בפני החסידים: "לא נאה ולא יאה למהר ולקנות את אותם הדברים מיד בצאת החג, לאחר שכה עמלנו להגיע לקדושת הפסח". הרבי אף התייחס בביטול למראות של עומס ומריבות בתורים למאפיות, וכינה זאת כדבר שאינו הולם את רוח החסידות.

האדמו"ר מויז'ניץ באפיית מצות מצווה בערב פסח (צילום: א. אייזנבאך)

בעקבות הדברים החריפים של האדמו"ר, החליטו בהנהלת '' המפורסמת בבני ברק לשנות מהמסורת רבת השנים, והשנה לראשונה לא תיפתח מכירת הלחמניות לקהל הרחב מיד עם צאת החג.

על פי ההחלטה החדשה, המאפייה תתמקד בצאת החג באספקה סיטונאית בלבד לחנויות ולמרכולים, ואילו דלתות המאפייה למכירה קמעונאית ייפתחו בשעה מאוחרת הרבה יותר, זאת כדי למנוע את התיעודים המביכים של הדוחק והנהירה המבוהלת בצאת החג.

