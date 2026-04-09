יו"ר ש"ס וחבר הקבינט המצומצם, ח"כ אריה דרעי, חגג אמש (רביעי, מוצאי חג הפסח) את מנהג המימונה במתכונת מצומצמת בביתו בשכונת בית וגן בירושלים, יחד עם בני משפחתו.

עם ההכרזה על הפסקת האש במלחמה עם איראן, דרעי העביר מסר מחגיגת המימונה ואמר: "חג המימונה הוא חג האמונה וההודאה לבורא עולם.

‏"והשנה יש לנו יותר מתמיד על מה להודות: על הניסים הגלויים ועל הישועות שראינו במלחמה מול איראן. תרבחו ותסעדו!".

כזכור, מוקדם יותר אמש, יצא דרעי בהגנה נחרצת על ראש הממשלה בנימין נתניהו, על רקע גל הביקורת שנשמע מצד בכירי האופוזיציה בעקבות ההכרזה על הפסקת האש עם איראן.

התרעה מקדימה חריגה של שתי דקות • אזעקות בגוש דן ובדרום שלמה קליין | 10.04.26

בדבריו החריפים, האשים דרעי את "ראשי הממשלה והרמטכ"לים לשעבר" בניהול קמפיין תבוסתני שנועד לשרת אינטרסים פוליטיים צרים.

"מצער לראות שרי ביטחון ורמטכ"לים שפועלים נגד המדינה כדי להשיג רווח פוליטי קצר מועד", מסר דרעי. לדבריו, הניסיון לצייר את תוצאות המבצעים האחרונים ככישלון מהווה פגיעה בפטריוטיות הישראלית ברגע הגורלי ביותר של המערכה".

דרעי חתם את דבריו בעקיצה לעבר יריביו הפוליטיים: "הציבור בישראל חכם יותר מהאופוזיציה שלו, הוא מבין את גודל השעה ואת חשיבות הברית עם ארה"ב".

ראש הממשלה לשעבר ויו״ר יש עתיד יאיר לפיד כתב בתגובה לדרעי: "מר דרעי, הציבור בישראל באמת חכם ולא ישכח לכם את זה שניצלתם את המלחמה כדי לגנוב 5 מיליארד שקל למשתמטים ומושחתים במקום למיגון ולסיוע ללוחמים.

"אם זו באמת היתה ״מלחמת אין ברירה״ למה תלמידי הישיבות שלך לא התגייסו לעזור? אתה האדם האחרון שיכול להטיף לנו על פטריוטיות או על אהבת ישראל. אנחנו סיימנו לקבל הוראות מאדוני".