השיחות עם איראן יתחדשו? סגן הנשיא ואנס: "הכדור במגרש שלהם"

סגן הנשיא ואנס

סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס העניק הלילה (בין שני לשלישי) ריאיון לרשת פוקס ניוז, בו חשף פרטים על השיחות עם איראן שהתקיימו בפקיסטן. "היו לנו סימנים טובים, התקדמנו במו"מ", מסר ואנס, אך הוסיף כי בסופו של דבר האיראנים לא הצליחו לעמוד בדרישות.

כשנשאל האם יתקיימו עוד שיחות, השיב סגן הנשיא בבהירות: "זו שאלה שצריך להפנות לאיראנים, הכדור במגרש שלהם". ואנס הבהיר את הדרישות המרכזיות של ארצות הברית: "היינו ברורים - חייבים להוציא את האורניום המועשר מאיראן, וחייבים לקבל התחייבות מהאיראנים לכך שהם לא יפתחו נשק גרעיני". סגן הנשיא הסביר את הסיבה לעזיבת פקיסטן: "תוך כדי השיחות הבנו איך הם מתנהלים - וזו הסיבה שעזבנו את פקיסטן. הם לא היו מסוגלים לסגור עסקה - והם היו חייבים לחזור לטהראן כדי לקבל אישור". על פי דבריו, "שמנו הרבה על השולחן והבהרנו מה הקווים האדומים שלנו. יש לנו הרבה קלפים - אנחנו צריכים לראות מה האיראנים יעשו". בתוך כך, נשיא צרפת עמנואל מקרון שוחח עם נשיא איראן מסעוד פזשכיאן. במהלך השיחה מסר פזשכיאן כי "הרפובליקה האסלאמית מוכנה להמשיך את השיחות במסגרת החוק הבינלאומי וכדי להבטיח את זכויותיו של העם האיראני".

לוחמי המארינס של ארה"ב

כזכור, המצור הימי האמריקני על מצר הורמוז נכנס לתוקף אתמול בשעה 17:00, לאחר שהשיחות בפקיסטן לא הניבו תוצאות. על פי הנמסר, הסוגיה של פתיחת מצרי הורמוז הייתה אחת המחלוקות המרכזיות שגרמו לכישלון המו"מ.

ראש ממשלת פקיסטן שהבז שריף ושר החוץ הקטארי העבירו מסרים לשר החוץ האיראני בנוגע לסגירת נתיבי השיט. "כל הצדדים צריכים להגיב למאמצי התיווך הנוכחיים", נמסר בהודעה רשמית. "יש לפתוח את נתיבי השיט ואין להשתמש בהם כקלף מיקוח", הבהירו הגורמים הבכירים.

פקיסטן, שאירחה את שיחות המשא ומתן באיסלמאבאד, ממשיכה לפעול כמתווכת בין הצדדים. גם קטאר, שמקיימת קשרים דיפלומטיים עם שני הצדדים, מנסה לקדם פתרון למשבר. עדכונים נוספים בהמשך.