שיחה היסטורית בין ישראל ללבנון: נתניהו ועאון ידברו היום

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הבוקר (חמישי) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא לבנון ג'וזף עאון צפויים לשוחח בהמשך היום, במהלך שעשוי להוות פריצת דרך דיפלומטית משמעותית בזירה הצפונית.

בפוסט ברשת החברתית שלו Truth Social כתב טראמפ: "אני מנסה להשיג קצת 'מרווח לנשימה' בין ישראל ללבנון. עבר הרבה זמן מאז ששני המנהיגים שוחחו, משהו כמו 34 שנים. זה יקרה מחר" - כאשר הכוונה ככל הנראה להיום, לפי שעון ישראל.

ההודעה מגיעה על רקע מאמצים דיפלומטיים אינטנסיביים שמפעילה ארצות הברית בימים האחרונים להשגת הסכמות במזרח התיכון. טראמפ אמר בריאיון לרשת פוקס ביזנס כי "אני חושב שזה מאוד קרוב לסיום, נראה מה יקרה, אני חושב שהם מאוד רוצים להגיע להסכם".

בשיחה עם כתב רשת ABC ג'ונתן קרל הוסיף הנשיא האמריקאי: "אתם עומדים לראות יומיים מדהימים", רמז שעורר ציפייה למהלכים דיפלומטיים נוספים באזור.

מאמצי תיווך בין הצדדים

בתוך כך, הרמטכ"ל הפקיסטני עאסם מוניר הגיע לטהרן במטרה "לצמצם פערים" בין הצדדים, לאחר שתיווך גם בסבב השיחות האחרון שלא הניב פריצת דרך. גורמים המעורים במגעים ציינו כי ייתכן חידוש השיחות בפקיסטן כבר בימים הקרובים.

במקביל, בישראל מעריכים כי הפסקת אש בלבנון עשויה להיכנס לתוקף בתוך ימים, על רקע לחצים שמפעילה ארצות הברית להסכמה על הפוגה זמנית מול חיזבאללה. הקבינט המדיני ביטחוני מתכנס לדון בנושא, בעוד שרים מפעילים לחצים בכיוונים שונים.

ראש הממשלה נתניהו הודיע אמש במסר מצולם כי "ידידינו האמריקנים מעדכנים אותנו כל הזמן על המגעים עם איראן. המטרות שלנו זהות. לקראת האפשרות שהלחימה תחודש, אנחנו ערוכים לכל תרחיש".

דוברת הבית הלבן הכחישה במקביל דיווחים שארה"ב ביקשה מאיראן את ההארכה בהפסקת האש. הדוברת ציינה כי "הדיווחים שביקשנו את הארכת הפסקת האש אינם נכונים".