שעות בודדות לאחר כניסת הפסקת האש בין ישראל ללבנון לתוקף בחצות, התברר כי הבטחתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ "להשמיד" את הגשרים מעל נהר הליטאני נתקלה במציאות מורכבת בשטח.

הגשרים שנפגעו שוב ושוב במהלך המלחמה שוקמו בעבודות לילה מהירות, ועשרות אלפי לבנונים עושים את דרכם חזרה לבתיהם בדרום המדינה, על אף האזהרות הרשמיות. לאורך כל תקופת הלחימה נקט צה"ל בשיטה של "ביתור" דרום לבנון ממרכזה באמצעות פיצוץ הגשרים מעל נהר הליטאני. המטרה הייתה כפולה: מניעת חזרת תושבים לאזור שהוגדר כ"שטח השמדה" ומניעת העברת אמצעי לחימה ומחבלים של חיזבאללה דרומה. בצה"ל הדגישו כי הגשרים שימשו את חיזבאללה להעברת כוחות וציוד, כאשר כבר בתחילת הלחימה ירדו כאלף לוחמי יחידת "רדואן" לעמדות הגנה בכפרי הדרום. מעשנים ותופסים פוזה: צה"ל מפרסם תיעודים מביכים ממצלמה אישית של מחבלים חיזבאללה קובי אטינגר | 19:14 גשר אל-קאסמיה באזור עיירת החוף צור הפך למטרה חוזרת. הגשר הותקף שוב ושוב ואפילו אתמול, יום חמישי, דווח על תקיפה נוספת של הגשר, רגע לפני כניסת הפסקת האש לתוקף. אולם בלילה שבין חמישי לשישי, המציאות בשטח הייתה שונה לחלוטין. שעות בודדות של עבודה הספיקו כדי לשקם באופן חלקי לפחות שני גשרים מרכזיים. תחילה היוזמה הייתה עממית - "כלי רכב של אזרחים החלו לחצות את גשר אל-קאסמיה אחרי שהכביש נפתח ידנית ביוזמת אנשים", דיווח ערוץ לבנוני. בהמשך הצטרפה לפעולה יחידה מקצועית של צבא לבנון, שעבדה על פתיחת הגשר באופן מלא בשיתוף פעולה עם עיריות ואגודות מקומיות. לאחר יותר משבע שעות של עבודות הנדסיות, דווח על פתיחה חלקית של גשר אל-קאסמיה לתנועה, וחיילים לבנונים הוצבו בסביבתו. גם גשר א-זראריה שבטיר פלסיה תוקן והתנועה בו חודשה. כלי רכב תועדו חוצים את הגשרים על דרכי עפר בזהירות, עושים את דרכם אל השטח שמדרום לנהר הליטאני.

מאז פרוץ המלחמה נעקרו כ-1.2 מיליון בני אדם מבתיהם בלבנון. הפסקת האש בת עשרת הימים שהוכרזה בתיווך ארצות הברית נתנה את האות לעשרות אלפים מהם לשוב לבתיהם, על אף שצה"ל וצבא לבנון כאחד קראו להם להימנע מכך בשלב זה.

למעשה, החזרה לדרום בזמן הלחימה אינה תופעה חדשה - לא מעט לבנונים חצו לדרום המדינה כדי לבדוק את בתיהם גם בזמן הלחימה הפעילה, מה שאילץ את צה"ל לפרסם שוב ושוב אזהרות פינוי.

כעת, עם הפסקת האש, הגל גדל משמעותיות: שיירות רכבים תועדו בדרך לדרום לבנון, תושבי הפרברים הדרומיים של ביירות שבו לרובע דאחייה, ותושבים החלו לחזור גם לאזור הבקעא במזרח המדינה.

צבא לבנון פרסם לקראת השעה 03:00 הודעה שבה קרא לאזרחים לדחות את החזרה, בטענה כי ישראל מפרה את ההסכם וממשיכה לתקוף. בינתיים, תושבי העיירה אל-ח'יאם נעצרו במחסום של צבא לבנון ולטענתם נמנע מהם להיכנס לעיירה הנמצאת בחלקה בשליטת צה"ל.

החזרה הביתה לוותה בחגיגות המוניות שהפכו במהרה למפגני תמיכה בחיזבאללה ובאיראן. בדרום לבנון נשמעו יריות שמחה לאוויר, ובנבטייה ובצידון תועדו תומכי חיזבאללה מנופפים בדגלי הארגון. חלק מהחוגגים הציגו תמונות של מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה ושל המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי - שניהם חוסלו על ידי ישראל במהלך המלחמה.

ברובע דאחייה בביירות, שהתרוקן מיושביו בעקבות התקיפות הישראליות, נשמעו יריות שמחה והרחובות התמלאו באזרחים ששבו לבתיהם. עיתון "אל-אחבאר" הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה בחר לפתוח את גיליון הבוקר בכותרת: "זמן הניצחונות נשאר".

ההתרחשויות מגיעות על רקע ההסכם שהושג אתמול בתיווך ארצות הברית, שתואר כ"צעד בונה אמון" שנועד לפתוח דלת למשא ומתן מדיני וביטחוני מקיף. שני הצדדים התחייבו לנצור אש למשך עשרה ימים, תוך הכרה הדדית בריבונות המדינות והתחייבות לפעול נגד גורמים חמושים שאינם מדינתיים.

בלב ההסכם עומדת דרישה להגביל את פעילות חיזבאללה וכל ארגון חמוש אחר בלבנון, כך שהכוחות היחידים המורשים לשאת נשק יהיו גורמי הביטחון הרשמיים של לבנון. שתי המדינות הצהירו כי אינן נמצאות במלחמה, והתחייבו לנהל משא ומתן ישיר בתום לב בהנחיית ארה"ב, במטרה להגיע להסכם מקיף שיבטיח ביטחון ושלום בין שתי המדינות.