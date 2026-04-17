סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין פתח היום חזית כפולה: מצד אחד הכריז על רפורמה מקיפה בתקני השיפוט שתביא לשיפור משמעותי בשירות לציבור, ומצד שני שיגר מסר חד-משמעי לחברי הוועדה לבחירת שופטים בדבר סירובו למנות שופטים לבית המשפט העליון.

במכתב רשמי ששלח לחברי הוועדה, פירט השר את הרפורמה הנרחבת תוך הבהרה כי לא יאפשר "כפיית מינויים" לעליון.

הרפורמה בבתי המשפט לתעבורה כוללת הגדלת מספר השופטים בכ-24%, במטרה לשים סוף לעומס הכבד ולפיגורים הגדולים בטיפול בתיקים. המהלך מבוצע על דעת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, שהביאה בפני השר נתונים קשים על העלייה במספר ההרוגים בתאונות הדרכים והדגישה את הדחיפות בהוספת שופטים.

השר מדגיש כי הצעד חיוני במיוחד לטיפול במספר רב של תיקי תאונות דרכים קשות שזמן הדיון בהם מתארך, והוא מהווה צעד משלים להקמת בתי הדין לתעבורה שביצע בעבר.

בבתי המשפט לענייני משפחה יתווספו כ-15% תקני שופטים. במכתבו מתאר לוין את תמונת העומס כ"קשה ביותר", מצב המתווסף על הקושי הקיים ממילא בניהול ההליכים הרגישים בתחום זה.

יריב לוין מתייחס לראיונות חריגים וגלויי לב שהעניקו לאחרונה שופטי משפחה, אשר הצביעו על הקשיים העצומים עמם הם מתמודדים ועל הצורך להקל את העומס המוטל עליהם. לוין אף מציין כי עורכי דין מהתחום נרתעים מלהגיש מועמדות לשיפוט בשל תנאי העבודה הקשים.

התוספת המשמעותית ביותר תהיה בבתי המשפט לנוער - כ-26% תקני שיפוט נוספים. השר מנמק את ההחלטה בגידול המשמעותי במספר התיקים, תוך קישור ישיר לאירועי השנים האחרונות - מגפת הקורונה ומלחמת התקומה.

כפי שכותב לוין במכתבו: "האירועים שחווינו בשנים האחרונות ובהם מגפת הקורונה ומלחמת התקומה השפיעו השפעה משמעותית על בני הנוער, אשר רבים מהם חווים מצוקות אשר מביאות לא פעם לעבריינות ולאירועי אלימות קשים".

השר מדגיש בעיה מהותית במערכת הנוכחית: בשל המחסור בשופטי נוער, דיוני הארכות מעצר של קטינים מתנהלים לעיתים בפני שופטי שלום רגילים שאינם מומחים בתחום. לדבריו, "הדבר גורם פגיעה קשה מאוד בסיכויי השיקום של בני נוער".

הוא מסביר כי בגלל המחסור, המערכת יוצרת מצב שבו הנער עובר מטיפול מקצועי של שופט נוער לדיון בפני שופט שלום רגיל בשלב קריטי של הארכת מעצר, דבר הפוגע קשות בהמשכיות הטיפול ובסיכויי השיקום.

במסגרת השלב הראשון של הרפורמה, התקנים החדשים יחולקו בין המחוזות השונים. במחוז הצפון יתווספו שופט אחד לענייני משפחה, שני שופטי תעבורה ושופט נוער אחד. במחוז חיפה ימונו שני שופטי משפחה, שני שופטי תעבורה ושופט נוער אחד. מחוז תל אביב יקבל תוספת של שני שופטי משפחה וארבעה שופטי תעבורה, בעוד שבמחוז המרכז יתווספו שלושה שופטי משפחה וארבעה שופטי תעבורה. במחוז ירושלים ימונו שופט משפחה אחד ושני שופטי תעבורה, ובמחוז הדרום יתווספו שופט משפחה אחד ושני שופטי תעבורה.

לצד הבשורות המערכתיות, מכתבו של השר חושף את עומק המשבר בוועדה לבחירת שופטים. לוין הבהיר לחברי הוועדה כי אין בכוונתו לפתוח בהליכים למינוי שופטים לבית המשפט העליון בשלב זה.

"לא אאפשר את הניסיון לכפות עליי מינוי שופטים לבית המשפט העליון, כל עוד החרם על המועמדים הראויים שהצעתי יימשך". השר האשים חלק מחברי הוועדה בהטלת "וטו אוטומטי ופסול" על מועמדים רק בשל עולם השקפותיהם, וטען כי מצב זה מביא ל"נעילת שערי בית המשפט העליון" בפני ציבורים שלמים.

למרות העימות סביב העליון, הודיע השר כי יפרסם ברשומות את מועמדותם של נשיאי בתי משפט השלום לכהונה בבית המשפט המחוזי. הוא הבהיר כי הם ימשיכו לכהן כנשיאים עד תום תקופת כהונתם הנוכחית.