נשיא סוריה אחמד א-שרע הבהיר כי למרות הקשיים, המגעים הביטחוניים עם ישראל בתיווך אמריקני אינם נמצאים במבוי סתום.

בריאיון לסוכנות הידיעות הטורקית אנאדולו בשולי פורום הדיפלומטיה באנטליה, הסביר הנשיא הסורי כי השיחות מתקדמות "בקשיים גדולים" בעיקר בשל התעקשותה של ישראל לשמור על נוכחותה הצבאית בשטח הסורי.

א-שרע האשים את ישראל בפעולה "בברוטליות גדולה" וכיבוש אזורים הסמוכים לרמת הגולן, אך הדגיש כי דמשק בחרה במודע בנתיב הדיפלומטי כדי להימנע מהסלמה. הוא הבהיר כי סוריה נותרת "רצינית" בחיפושיה אחר הסכם ביטחוני שיבטיח יציבות אזורית, אך מתעקשת על ריבונותה המלאה על שטחה.

לדברי הנשיא, המכשול המרכזי בשיחות הוא הנוכחות הישראלית המתמשכת על אדמת סוריה, נושא שדמשק רואה בו קו אדום שאין לחצותו בכל הסכם עתידי.

בהתייחסו ליחסים עם אנקרה, הביע א-שרע אופטימיות רבה והעריך כי השותפות בין שתי המדינות "תעצב את עתיד הביטחון האזורי והעולמי". הוא שיבח את התמיכה הטורקית בעם הסורי לאורך 14 שנים והדגיש את "הקשרים ההיסטוריים והגיאוגרפיים העמוקים" המאחדים בין המדינות.

הנשיא הסביר כי נפילת המשטר הקודם פתחה "שלב חדש של בניית יחסים אזוריים", במיוחד עם טורקיה שתיאר אותה כשחקן מפתח במזרח התיכון.

א-שרע חשף מגוון פרויקטים של שיתוף פעולה עם טורקיה, ובראשם הקמת אזור סחר חופשי סורי-טורקי באידליב. בין הפרויקטים הנוספים: פיתוח תעשייתי, הרחבת שדות התעופה ומודרניזציה של התשתיות.

בתחום האנרגיה והכלכלה, הציג הנשיא הסורי חזון שאפתני להפיכת סוריה ל"מסדרון בטוח" לזרימת אנרגיה וסחורות המקשר בין מדינות המפרץ, טורקיה והים התיכון. הוא הדגיש כי השגת יציבות אזורית מהווה את האתגר המרכזי להגשמת החזון הזה.

בזירה הפנימית הודיע א-שרע כי הכוחות הסוריים "אוחדו" בהצלחה, וכי תהליך שילוב הכוחות הדמוקרטיים הסוריים במערכת הביטחונית והצבאית של המדינה מתקדם כמתוכנן. לדבריו, המצב הביטחוני השתפר משמעותית ברחבי המדינה.

הנשיא התייחס גם לאפשרויות שיתוף פעולה עם אוקראינה, במיוחד בתחומי החקלאות והאנרגיה. הוא הציע את האפשרות להפוך את סוריה לפלטפורמה לייצוא מחדש של מוצרי מזון דרך נמליה, צעד שעשוי לחזק את מעמדה הכלכלי במזרח התיכון.