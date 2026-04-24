אוקראינה ממשיכה להוביל מהפכה טכנולוגית בשדה הקרב. נשיא המדינה, וולודימיר זלנסקי, חשף כי בשלושת החודשים הראשונים של 2026 ביצעו מערכות רובוטיות קרקעיות יותר מ-22 אלף משימות בחזית - נתון שממחיש את המעבר המואץ ללחימה אוטומטית באזורים המסוכנים ביותר.

באירוע לציון יום יצרני הנשק האוקראינים, הצהיר זלנסקי כי לראשונה במלחמה מודרנית הצליחו כוחות אוקראיניים להשתלט על עמדת אויב רוסית באמצעות מערכות בלתי מאוישות בלבד - רחפנים ורובוטים קרקעיים - ללא מעורבות של חיילים וללא נפגעים. “העתיד כבר כאן, בשדה הקרב, ואוקראינה היא זו שמעצבת אותו”, אמר.

בין המערכות שהופעלו ניתן למצוא את TerMIT - פלטפורמה רב-תכליתית להנחת מוקשים ולסיוע אש, את Zmiy - רכב משוריין בלתי מאויש להובלת ציוד, ואת Protector - מערכת כבדה ללחימה קרקעית. שר ההגנה האוקראיני, מיכאילו פדורוב, הודיע כי המדינה מתכננת לרכוש 25 אלף רובוטים נוספים כבר במחצית הראשונה של 2026 - יותר מכפול מהיקף הרכש בשנת 2025 כולה - כחלק מיעד אסטרטגי להעביר את כלל מערך הלוגיסטיקה הקדמי למערכות רובוטיות. עד כה נחתמו 19 חוזים בהיקף כולל של כ-250 מיליון דולר.

במקביל להתרחבות המבצעית, אוקראינה מעמיקה את שיתופי הפעולה התעשייתיים באירופה. במסגרת פורום העסקים אוקראינה–האיחוד האירופי בבריסל, הודיעו חברת Tencore האוקראינית וחברת Shark Robotics הצרפתית על הקמת מיזם משותף לייצור המוני של מערכות קרקעיות בלתי מאוישות. המיזם, שהוצג על ידי נציבת האיחוד האירופי מרטה קוס, יתמקד בייצור פלטפורמות שכבר הוכיחו את עצמן בתנאי לחימה.

Tencore כבר סיפקה 26 מערכות TerMIT לשש יחידות צבאיות, כאשר חלקן כבר פועלות בשטח. השותפות עם צרפת נועדה לא רק להגדיל את קצב הייצור, אלא גם לשלב את הידע המבצעי האוקראיני בתוך שרשראות האספקה הביטחוניות של אירופה - צעד שמחזק את עצמאותה הביטחונית של היבשת.

המגמה אינה מוגבלת לצרפת בלבד. חברות אוקראיניות נוספות מרחיבות פעילותן באירופה: חברת Quantum Frontline Industries, מיזם אוקראיני-גרמני, כבר החלה לספק רחפני Linza 3.0 ממתקני ייצור בגרמניה, עם יעד של לפחות 10,000 יחידות בתוך שנה. זלנסקי אף הודיע על תוכנית להקמת עשרה מיזמי ייצור רחפנים משותפים ברחבי אירופה במהלך 2026.

“יותר מ-22 אלף פעמים - חיי חיילים ניצלו”, סיכם זלנסקי. “בכל פעם, רובוט נכנס לאזור המסוכן במקום חייל”.