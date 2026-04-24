קול התפילה נדם | החזן והפייטן ר' סימן טוב שי ז"ל הלך לעולמו

עולם החזנות והפיוט לובש קדרות: בשעות האחרונות הלך לעולמו בביתו, כשהוא מוקף בבני משפחתו האוהבים, החזן המיתולוגי ר' סימן טוב שי ז"ל. המנוח, שהיה מזוהה יותר מכל עם קול הדורות של בתי הכנסת בירושלים, שימר בקולו העמוק את מסורת השירה המזרחית והמקאמים העתיקה.

ר' סימן טוב שי ז"ל לא היה רק חזן בעל קול נדיר, אלא ארכיון חי של שירת הקודש הספרדית. במשך למעלה משבעה עשורים ליווה קולו את הציבור בתפילות הימים הנוראים המרטיטות, בשבתות חתן ובאירועי פיוט מרכזיים. הוא היה ידוע בדקדוקו המופלג בלשון הקודש, בשליטה האבסולוטית ברזי המוזיקה הערבית הקלאסית וביכולתו להרעיד את הלבבות בביצועים מלאי רגש לפיוטים כמו "כתר יתנו לך" ו"יעלה יעלה".

המנוח צמח מתוך סמטאותיה של ירושלים של פעם והפך למורה דרך עבור דורות של חזנים ופייטנים צעירים ששיחרו לפתחו. גם בשנותיו המאוחרות המשיך להקליט ולתעד את אוצרות הפיוט, מתוך רצון עז להעביר את הלפיד הלאה לדורות הבאים. שיתוף הפעולה המפורסם שלו עם ייבדל לחיים ארוכים החזן משה חבושה, נחשב עד היום לפסגת היצירה של המוזיקה הירושלמית-ספרדית במיטבה.

לפני מספר שנים נערך לכבודו ערב הוקרה מיוחד תחת הכותרת "אגישה שי", שם הצדיעו לו גדולי האמנים על תרומתו האדירה. "הוא ידע להפוך כל תפילה ליצירת אמנות, מבלי לאבד לרגע את הכוונה הפשוטה ואת הצניעות", ספדו לו חבריו.

על פי מנהג ירושלים, וכדי שלא להלין את המת, מסע ההלוויה יתקיים היום, יום שישי ערב שבת קודש, ז' באייר תשפ"ו.

ההלוויה תצא בשעה 15:15 מבית הלוויות הספרדי בגבעת שאול, ירושלים, שם ייטמן למנוחת עולמים.

המנוח הותיר אחריו משפחה ענפה ומורשת כבירה של הקלטות וביצועים שיישארו כנכסי צאן ברזל בהיכלי התפילה.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.