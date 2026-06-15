הרה"ח ר' דב דסקל ז"ל ( צילום: ארכיון 'בית ויז'ניץ' )

אבל כבד בחצר הקודש ויז'ניץ ובעיר התורה והחסידות בני ברק: בשעה האחרונה מגיעה הבשורה המרה על פטירתו של דמות הוד קדומים, מנקיי הדעת של עיר התורה, השו"ב והמוהל הוותיק, הרה"ח ר' דב דסקל ז"ל, אשר השיב את נשמתו הטהורה לבוראה בגיל 92, כשהוא עטור במעשים טובים וזכויות עצומות.

במשך עשרות בשנים היה המנוח ז"ל מנושאי דגלה של ממלכת ויז'ניץ בבני ברק, דמות אצילית של חסיד ועובד השם, ששמו הלך לפניו כסמל ודוגמה ליראת שמים צרופה ולדקדוק במצוות. המנוח ז"ל נולד לאביו הגה"ח ר' רפאל אריה דסקל ז"ל. לאחר נישואיו עם רעייתו ע"ה, בת הרה"ח ר' יחיאל מיכל פרידמן ז"ל, קבע את משכנו בשיכון ויז'ניץ בבני ברק, שם הפך לחלק בלתי נפרד מנופה של החסידות. ר' דב ז"ל היה ידוע בשער בת רבים כשוחט מומחה וירא שמים משכמו ומעלה. יראת החטא שלו החלה עוד לפני הסכין, ומשום כך, רוב האדמו"רים והרבנים בדור האחרון סמכו על שחיטתו בעיניים עצומות ואכלו אך ורק מבשר ששחט.

הרה"ח ר' דב דסקל ז"ל בשחיטת הכפרות ערב יום כיפור עם רבו ה'ישועות משה' זי"ע ( צילום: שוקי לרר )

תושבי בני ברק זוכרים בערגה את המחזה הקבוע מדי ערב יום הכיפורים, כאשר שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי זצ"ל, היה מטריח את עצמו ומגיע במיוחד עד לחצר ביתו של השוחט ברחוב שדרות ויז'ניץ 5, בכדי שר' דב ישחט עבורו את תרנגול הכפרות.

אמו של האסיר היהודי המפורסם: רבקה רובשקין נפטרה כמעט בגיל 100 נחמן שטרנהרץ | 13:30

לצד עבודת השחיטה, שימש ר' בעריל ז"ל כמוהל מומחה, זכה להכניס רבבות מילדי ישראל בבריתו של אברהם אבינו, כשהוא עושה זאת מתוך חרדת קודש.

במשך כל שנות חייו היה קשור בעבותות אהבה עמוקה אל אדמו"רי החסידות: החל מהאדמו"ר בעל ה'אמרי חיים' זצ"ל, דרך בעל ה'ישועות משה' זצ"ל, ועד למרן האדמו"ר מויז'ניץ. המנוח זכה לשמש בקודש את הרבי ה'ישועות משה' בעת עריכת השולחנות הטהורים, ובמשך שנים רבות שימש כבעל קורא הקבוע בקריאת התורה בתפילת מנחה של שבת קודש בצל הקודש.

לפני כשנה חווה שבר נורא כאשר שיכל את חתנו, הרה"ח ר' משה קרמר ז"ל. בתקופה האחרונה נחלש, והיום, לאחר שנות חולשה וסבל אותם קיבל באהבה, השיב את נשמתו הזכה ליוצרה.

הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובנות, חתנים וצאצאצים הממשיכים בדרך התורה והחסידות.

בניו: הרה"ג ר' יחיאל מיכל דסקל, ראש ישיבת ויז'ניץ בבורו פארק, והרה"ח ר' רפאל אריה דסקל, שו"ב.

בין חתניו: הנגיד הרב יוסף אריה פלדמן ועוד.

על מועד מסע ההלוויה נמשיך ונעדכן.

ת.נ.צ.ב.ה.