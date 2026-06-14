בבלי
נאבק בגבורה

טרגדיה נוראית: ראש הישיבה החסידי נפטר לאחר ייסורים קשים בגיל 43

הרב שניאור זלמן פלדמן ע"ה, מי שכיהן מספר שנים כראש ישיבת תומכי תמימים חב"ד בראשון לציון, נפטר בגיל 42 לאחר מחלה קשה. בתקופה האחרונה לחייו שימש כנושא ונותן בישיבת חב"ד בנתניה (דיין האמת)

הרב פלדמן ע"ה (צילום: לפי סעיף 27 א, עיבוד: בבלי)

ברוך דיין האמת: אבל כבר פשט הלילה (בין שבת לראשון) בריכוזי חב"ד בעולם לאחר שנודעה הבשורה המרה על פטירתו בדמי ימיו של הרב שניאור זלמן פלדמן ע"ה, תושב כפר חב"ד, והוא בן 42 בלבד.

המנוח ע"ה הוא בנו של יבלחט"א הרב שלמה חיים פלדמן מכפר חב"ד, וחתן למשפחת שניאורסון משכונת נחלת הר חב"ד בקרית מלאכי. אמו היא בת למשפחת זקס, מהמשפחות הראשונות בכפר חב"ד לאחר הקמתו.

במשך שנים כיהן כראש ישיבה קטנה 'תומכי תמימים' בראשון לציון - מאז פתיחתה ועד לסגירתה לפני מספר חודשים. בשנת הלימודים האחרונה שימש כנושא ונותן בישיבת 'תומכי תמימים' של חב"ד בנתניה.

מכריו מתארים אותו כדמות מעוררת השראה, בעלת יראת שמים רבה והתמדה בלימוד תורה. ראש ישיבה ומשיב שהתמסר לתלמידיו ועודד אותם להתרומם ולהתעלות בלימוד התורה והחסידות.

בתקופה האחרונה הזדכך בייסורים קשים ומרים. גבורתו באותה תקופה ניכרה לעין כל מי שהביט בו. בשבת האחרונה השיב את נשמתו ליוצרו בדמי ימיו למגינת לב בני משפחתו, תלמידיו ומכריו הרבים.

הלוויתו התקיימה הלילה בכפר חב"ד, כשילדיו הקטנים אמרו קדיש בבכי קורע לב. היא יצאה מבית הוריו ברחוב אדמו"ר הריי"צ 14 ומשם המשיכה לבית החיים בצפת, שם נטמן. ברוך דיין האמת.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר