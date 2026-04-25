דובר צה"ל מפרסם תיעוד דרמטי של כוחות חטיבת הצנחנים בפיקוד אוגדה 98 מחסלים בחילופי אש שישה מחבלים חמושים של ארגון הטרור חיזבאללה שפעלו במבנה צבאי במרחב בינת ג'בייל שבדרום לבנון.

הפעילות המבצעית בוצעה במסגרת המאמצים המתמשכים של צה"ל להסרת איומים על כוחותינו ועל אזרחי מדינת ישראל, זאת בעקבות השימוש החוזר של ארגון הטרור חיזבאללה במבנים אלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

אזעקות בצפון במהלך השבת

במהלך השבת נשמעו אזעקות בצפון הארץ בשל שיגורי רקטות וכטב"מים מלבנון לעבר שטח מדינת ישראל. אזעקות נשמעו אחר הצהריים במנרה, במרגליות ובמשגב עם שבאצבע הגליל, בעקבות שיגור שתי רקטות מלבנון. אחת מהן התפוצצה בשטח פתוח, השנייה יורטה על ידי מערכות ההגנה האווירית.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, במהלך השבת תקפו כוחות הצבא מבנים ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה ובהם את יחידת 'כוח רדואן' לצרכים צבאיים ומחסן ששימש לאחסון אמצעי לחימה, דרומית לקו ההגנה הקדמי. המבנים הותקפו להסרת איום על כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

חיסול מחבלים נוספים בשבת

מוקדם יותר ביום השבת, כוחות אוגדה 36 תקפו וחיסלו שלושה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שנסעו על טנדר חמוש באמצעי לחימה. בנוסף, חוסל מחבל שנסע על אופנוע בדרום לבנון, דרומית לקו ההגנה הקדמי.

כמו כן, כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני והיחידה הרב מימדית זיהו שני מחבלים חמושים מארגון הטרור חיזבאללה במרחב הליטאני, דרומית לקו ההגנה הקדמי. המחבלים חוסלו בסגירת מעגל של חיל האוויר בהכוונת הכוחות.