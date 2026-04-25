הגאון רבי זבדיה כהן ( צילום: יעקב כהן )

לאחר שמונה שנים ללא רב עיר, ובעקבות דחיות חוזרות ונשנות של שופטי בית המשפט העליון, מחר (יום ראשון) יוצאות לדרך הבחירות לרבנות העיר תל אביב. הבחירות יתקיימו בין השעות 15:00 ל-17:30, במטרה לבחור את מי שיחליף את הגאון רבי ישראל מאיר לאו שסיים את תפקידו בשנת תשע"ח.

על התפקיד היוקרתי מתמודדים מספר רבנים, כאשר הבולטים שבהם הם הגאון רבי זבדיה כהן, ראש אבות בתי הדין בתל אביב, והרב חיים אמסלם, חבר כנסת לשעבר שהודח על ידי מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק״ל מתנועת ש״ס. הקרב על המשרה, שנחשבת לאחת הבכירות בעולם הרבנות הראשית, מתנהל ברקע של תמיכות פוליטיות ורבניות מורכבות. ראש אבות בתי הדין בעיר, הגאון רבי זבדיה כהן זוכה לתמיכה רחבה מגדולי ישראל, בראשם הראשונים לציון. כמו כן, הוא נהנה מתמיכת חברים במועצת העיר, גם כאלו שאינם מהסיעות החרדיות והדתיות. לדברי בכירים בעירייה, ראש העיר רון חולדאי, הטוען כי אינו מתערב באופן רשמי בבחירות, תומך בפועל בהגר״ז כהן בשל ההיכרות הארוכה שלו עם הרב מתפקידו כראש אבות בתי הדין בעיר. השבוע קיבל הגר"ז כהן ברכת הצלחה מרבה של תל אביב לשעבר, הגאון רבי ישראל מאיר לאו, שהעניק לו את תמיכתו המלאה. בפגישה נכח גם הגאון רבי צבי לאו, שהודיע על הסרת מועמדותו לרבנות העיר. כפי שדיווחנו, הבחירות נקבעו לאחר שהוקם גוף הבוחר והוועדה לבחירת רב העיר התכנסה במשרד לשירותי דת.

ח"כ לשעבר הרב חיים אמסלם ( צילום: פלאש 90 )

מולו של הגר"ז כהן עומד הרב חיים אמסלם, שזוכה אף הוא לתמיכת חברים במועצת העיר ונחשב למועמד הבולט ביותר מול הגר"ז כהן. כזכור, אמסלם הקים בעבר את מפלגת 'עם שלם' ועבר בין מפלגות שונות, אך לא הצליח לחזור לכנסת.

גוף הבוחר מורכב מ-64 חברים: 43 חברי מועצת העיר, נציגי ציבור של מועצת העיר וראש המועצה הדתית, ו-21 נציגי השר לשירותי דת. בראש ועדת הבחירות עומד הדיין בדימוס, הגאון רבי יעקב זמיר, חבר בית הדין הרבני הגדול לשעבר.

משרה יוקרתית עם גלימה ומצנפת

יצוין כי מדובר באחת המשרות הבכירות בעולם הרבנות הראשית. הרב הספרדי לתל אביב מתהדר בגלימה ומצנפת זהות להדרת הראשון לציון והרב הראשי. כך היה כאשר מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל נבחר לכהן פאר כרבה של תל אביב, וכך גם כאשר נבחר יבלחט"א הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר.

הערכות בקרב בכירים בתל אביב ובמשרד לשירותי דת מצביעות על כך שאם לא תהיה הפתעה דרמטית, הרי שהגר"ז כהן צפוי להיבחר מחר לתפקיד רבה של תל אביב. הבחירות מגיעות לאחר דחיות חוזרות של נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, בעקבות עתירות של חברי מועצת העיר.