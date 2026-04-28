גבר כבן 60 פונה במצב אנוש לאחר שנפגע מרכב סמוך לקניון מלחה

זירת התאונה, הבוקר ( צילום: איחוד הצלה )

תאונת דרכים קשה התרחשה הבוקר (ראשון) בשעות הבוקר המוקדמות בכביש 50 בירושלים, סמוך לקניון מלחה. הולך רגל כבן 60 נפגע מרכב ופונה במצב אנוש לבית החולים שערי צדק.

בשעה 05:33 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א על הולך רגל שנפגע מרכב בכביש 50. כוחות גדולים של הצלה ומשטרה הוזעקו לזירה והחלו בטיפול רפואי מיידי בפצוע. מיכאל קסר ואריאל דרי, חובשים מיחידת האופנולנסים של איחוד הצלה, מסרו פרטים נוספים על הטיפול בזירה: "מדובר בהולך רגל כבן 75 שנפגע בזירת תאונה עם מעורבות רכב פרטי. בסיוע חובשים נוספים הענקנו לו טיפול רפואי והוא פונה לבית החולים בניידת טיפול נמרץ תוך כדי פעולות החייאה, כשמצבו מוגדר אנוש".

זירת התאונה, הבוקר ( צילום: דוברות מד"א )

צוותי ההצלה מצאו את הפצוע במצב קשה ביותר. חובש מד"א יוסי מרציאנו, שטיפל בזירה, תיאר את המצב: "הפצוע שכב במרכז הכביש כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות קשות בגופו, לאחר שנפגע מרכב. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל הנשמה ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב".

כאמור, הפצוע פונה לבית החולים שערי צדק כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. צוותי ההצלה ביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות במהלך הפינוי, תוך מתן טיפול רפואי אינטנסיבי.

כוחות המשטרה הגיעו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות התאונה. הכביש נחסם לתנועה בזמן פעולות ההצלה והחקירה הראשונית.