משבר דיפלומטי בין ישראל לספרד בעקבות מעצרו של פעיל המשט הפרו-פלסטיני סייף אבו קשק, פלסטיני תושב ספרד שנעצר בחשד לקשרי טרור עם ארגון החמאס.
ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס הוציא הצהרה חריפה נגד ישראל, בה האשים את ראש הממשלה בנימין נתניהו ב"חטיפת אזרחים זרים".
"נתניהו חטף אזרחים זרים, כולל אזרח ספרדי", מסר סנצ'ס בהצהרה רשמית. "תמיד נגן על אזרחינו, תמיד נגן על המשפט הבין-לאומי, דורשים את שחרורו המלא של האזרח הספרדי שנחטף שלא כחוק", הוסיף ראש הממשלה הספרדי.
סייף אבו קשק נעצר על ידי כוחות הביטחון הישראליים במהלך השתלטות חיל הים על "משט החירות" לעזה, שכלל עשרות כלי שיט עם מאות פעילים אנטי-ישראליים. על פי הנתונים שפורסמו, המשט יצא מברצלונה לפני כעשרה ימים במטרה מוצהרת לשבור את המצור הימי על רצועת עזה.
מארגני המשט טענו כי סייף "הוכה קשות לפני שבודד משאר המשתתפים ונלקח". לדבריהם, "הוא היה על סירת תצפית שלא נועדה כלל להגיע לעזה". יחד עם סייף נעצר גם טיאגו אבילה, אזרח ברזיל, בחשד לפעילות בלתי חוקית.
משרד החוץ: המשט בראשות חמאס
משרד החוץ הישראלי הבהיר כי מדובר בפעילות טרור מאורגנת. בהודעה רשמית שפורסמה בשבוע שעבר נמסר: "שניים מפעילי המשט שמעורבים בטרור יובאו לחקירה בישראל והשאר ירדו ביוון".
"כפי שפורסם על-ידי מועצת השלום ומשרד החוץ האמריקני, הפעילות ההומניטרית ברצועת עזה מנוהלת על-ידי מועצת השלום, והמשט הזה בראשות חמאס הוא פרובוקציה נוספת שנועדה להסיט את תשומת הלב מסירובו של חמאס להתפרק מנשקו", הוסיף משרד החוץ.
על פי הנתונים שפורסמו, לוחמי שייטת 13 השתלטו ליד חופי יוון על כ-20 ספינות שהובילו את "משט החירות". סה"כ נעצרו למעלה מ-170 פעילים אנטי-ישראליים, כאשר רובם הורדו ביוון ורק שני פעילי חמאס הובאו לחקירה בישראל.
משרד החוץ הישראלי הדגיש בהודעתו: "ישראל לא תאפשר את הפרת המצור הימי החוקי על עזה". בניגוד למשטים קודמים, הפעם הוחלט בצה"ל שלא להביא את כלי השיט לישראל, והן הושארו בלב הים.
0 תגובות