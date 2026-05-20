בפעילות מבצעית ממוקדת שנערכה אמש (שלישי) במעבר רנטיס שבמרחב שומרון, הצליחו שוטרי תחנת אריאל לסכל ניסיון הברחה מתוחכם של שוהים בלתי חוקיים לתחומי המדינה.

במהלך הפעילות נתפסו שמונה פלסטינים שהוסלקו בדופן כפולה של משאית הובלות, בניסיון להסתנן לשטחי ישראל בניגוד לחוק.

הפעילות החלה כאשר כוחות המשטרה הציבו מחסום יזום במעבר רנטיס, ציר מעבר מרכזי המשמש לתנועה בין יהודה ושומרון לשטחי המדינה. במהלך הבדיקות השגרתיות, עוררה משאית הובלות את חשדם של השוטרים, שהורו לנהג לעצור לבדיקה מעמיקה.

בחיפוש יסודי שביצעו הכוחות ברכב, התגלתה שיטת הסלקה מתוחכמת במיוחד: 8 שוהים בלתי חוקיים הוחבאו בתוך דופן כפולה שנבנתה במיוחד בארגז המשאית, במטרה להימנע מזיהוי על ידי כוחות הביטחון במעברים.

השב"חים הצטופפו בחללים צרים ומסוכנים, תוך סיכון חייהם, בדרכם למקומות עבודה בלתי חוקיים בתוך ישראל.

נהג המשאית, תושב כפר קאסם בשנות ה-40 לחייו, ניסה להימלט מהמקום עם זיהוי הכוחות, אך נעצר מיד לאחר המחסום על ידי השוטרים שפתחו אחריו במרדף קצר. הנהג נעצר בחשד להסעת שוהים בלתי חוקיים, עבירה חמורה הנושאת עמה השלכות פליליות וביטחוניות.

שמונת השוהים הבלתי חוקיים שנמצאו במשאית הועברו יחד עם הנהג לחקירה בתחנת המשטרה באריאל. במקביל, נתפסה המשאית ששימשה להברחה, והיא תועבר לבחינת הליך מנהלי במטרה להחרימה ולמנוע שימוש חוזר בה לפעילות בלתי חוקית.

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה: "שוטרי מחוז ש"י ימשיכו במאבק הנחוש נגד עבירות השהייה הבלתי חוקית, בהן העסקה, הסעה והלנה בתחומי המדינה. אנו שבים ומזכירים כי זוהי עבירה חמורה וכי אותם שוהים בלתי חוקיים לא אחת מעורבים בעבירות פליליות או ביטחוניות".

במשטרה הדגישו כי הם ממשיכים לפעול בנחישות נגד מסיעים ומעסיקים של שוהים בלתי חוקיים, תוך הפעלת אמצעים מודיעיניים ומבצעיים לאיתור ומעצר המעורבים בתופעה. "אנו נמצה את הדין עם כל מי שבוחר להיכנס לשטחי המדינה או לסייע בידם ולסכן את ביטחונו של הציבור", נכתב בהודעת המשטרה.