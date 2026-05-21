שעות מדממות וטרגיות בכבישי ישראל: הלילה התרחשה תאונת דרכים קשה ומזעזעת בכביש 7, סמוך למחלף שורק, בה היו מעורבים משאית ורכב מיניבוס. התאונה הקטלנית גבתה את חייהם של שני בני אדם – צעירה בשנות ה-20 לחייה ונער כבן 15.

הדיווח הראשוני על התאונה התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב לכיש בסביבות השעה 00:27. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום נחשפו לזירה קשה ביותר. "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד", תיארו פרמדיק מד"א איל רוט, והחובשים עדן סיני ושמעון פרש. "המיניבוס היה מרוסק לחלוטין ובתוכו נלכד נער כבן 15 ללא סימני חיים. במרכז הכביש הייתה צעירה בשנות ה-20 כשגם היא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה. לצערנו פציעותיהם היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם". מלבת ההרוגים, התאונה הותירה שבעה פצועים נוספים שפונו לבתי החולים 'קפלן' ברחובות ו'אסותא' באשדוד. מבית החולים קפלן נמסר עדכון מדאיג כי מתוך שלושה בני 17 שהובהלו למקום, מצבו של אחד הידרדר והוא מוגדר אנוש, ומצבם של השניים הנוספים מוגדר קשה ובינוני. שני הפצועים הקשים מורדמים ומונשמים. בוחני התנועה של משטרת מחוז שפלה (מחוז מרכז) הגיעו לזירה, החלו באיסוף ממצאים ופתחו בחקירה מקיפה לבירור נסיבות ההתנגשות. ניר בטר ראש סניף חבל שורק באיחוד הצלה והחובשים משה ויצמן, דניאל טירנובר ושעיה ומלכי שוורץ מסרו:"מדובר בתאונה עם מעורבות מיניבוס הסעות ומשאית. למרבה הצער נקבע מותם של צעיר וצעירה (בגילאי ה-20) עקב אופי הפציעות הקשות מהם סבלו. כמו כן הענקנו בזירה סיוע רפואי לנפגעת נוספת במצב קשה, ולחמשה נפגעים במצב בינוני וקל. שניים מתוכם פונו באמבולנס איחוד הצלה להמשך טיפול בבית חולים".

האסון בכביש 7 מצטרף לטרגדיה קשה שאירעה מספר שעות קודם לכן בצפון הארץ. הותר לפרסום כי שחקן הכדורסל רז אדם (26), שחקנה של קבוצת 'הפועל גליל עליון', נהרג בתאונת דרכים חזיתית בכביש 90, בצומת שדה אליעזר סמוך לאגמון החולה.

התאונה אירעה סמוך השעה 19:09, בזמן שאדם היה בדרכו לארוחת גיבוש חגיגית עם חבריו לקבוצה. צוותי מד"א שהגיעו לזירה מצאו את אדם ללא רוח חיים ונאלצו לקבוע את מותו. גבר נוסף כבן 39, שהיה מעורב בתאונה, נפצע באורח קל ופונה לקבלת טיפול במרכז הרפואי 'זיו' בצפת.