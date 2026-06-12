ריגל עבור איראן בזמן מלחמה - והתמורה תשאיר אתכם בהלם

פרקליטות מחוז חיפה הגישה כתב אישום חמור נגד רעין עותמאן, תושב חיפה בן 44, המאשים אותו בריגול עבור המודיעין האיראני במשך חודשים ארוכים, לרבות תוך כדי ימי המלחמה.

על פי כתב האישום, הקשר בין השניים נוצר בתחילת השנה באמצעות אפליקציית טלגרם. מאז, ביצע עותמאן שורת משימות עבור המפעיל הזר, שהעבירו לידי האויב מידע אסטרטגי על מתקנים ואישים בישראל.

במסגרת פעילותו, אסף עותמאן מידע על נהלי האבטחה בנמלי ישראל, תיעד נקודות שונות באזור חיפה, ואף עקב וצילם מסלול נסיעה של רכב באזור נשר. המעקב לא נעצר בגבולות המדינה; באחד המקרים העביר הנאשם למפעילו תמונות ומיקום מדויק של אדם ששהה עימו בחו"ל.

מכתב האישום עולה כי בשלב מסוים עותמאן הבין לחלוטין כי הוא עומד בקשר עם גורם איראני, ואף חשד שהמידע שהוא מעביר עלול לשמש לפגיעה בביטחון המדינה, אך בחר להמשיך בקשר ובביצוע המשימות.

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שיא פעילותו נרשם סביב אירועים ביטחוניים רגישים. ימים ספורים לפני יציאתו לדרך של מבצע "שאגת הארי", הוא התבקש להגיע לנקודה בחיפה ולצלם את האזור בתמורה ל-3,000 שקלים, אך חזר בו ברגע האחרון.

למרות זאת, לאחר תחילת המבצע הצבאי, הוא הגיע לנקודת צילום נוספת בשכונת עין הים בחיפה, צילם את האזור ושלח את התיעוד למפעיל האיראני. עבור הפגיעה בביטחון המדינה, קיבל הנאשם בסך הכל סכום זעום של כ-2,500 שקלים בלבד, שהועברו אליו באמצעות מטבעות קריפטו.