בבלי
בני ברק

קיר קרס על מיטת ילדים בבני ברק • ניצלו בנס

קיר קרס במהלך שיפוצים ברחוב רבי לוי יצחק מברדיצ'ב • שני ילדים עזבו את המיטה רגעים ספורים לפני הקריסה | המבנה הוכרז כמסוכן למגורים (חדשות)

(צילום: ידיעות בני ברק)

נס גדול התרחש אמש (חמישי) ב, כאשר שני ילדים ניצלו בנס מקריסת קיר במהלך עבודות שיפוץ ברחוב רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. הילדים, ששכבו במיטה שנפגעה ישירות מהקריסה, עזבו אותה זמן קצר לפני האסון - ובכך ניצלו מפגיעה קשה.

צוותי כיבוי והצלה הוזעקו למקום מיד לאחר הקריסה, ופעלו בזירה לאיתור אפשרי של לכודים. לאחר סריקות נרחבות שבוצעו במבנה, נקבע בוודאות כי אין נפגעים או לכודים תחת ההריסות.

על פי הנמסר, הקיר קרס במהלך עבודות שיפוץ שבוצעו במבנה. הילדים, שישנו במיטה שנמצאה בסמוך לקיר, קמו ממנה רגעים ספורים לפני הקריסה - צעד שהציל את חייהם.

לוחמי האש שהגיעו לזירה אבטחו את המקום ופעלו למניעת סכנות נוספות. במקביל, הוזעק מהנדס העיר לבדיקת יציבות המבנה.

לאחר בדיקה מקיפה, הכריז מהנדס העיר על המבנה, בן שלוש הקומות, כמסוכן למגורים. ההכרזה מחייבת את פינוי הדיירים עד לביצוע תיקונים והחזרת המבנה לרמת בטיחות מתאימה.

(צילום: ידיעות בני ברק)
(צילום: ידיעות בני ברק)
(צילום: ידיעות בני ברק)
(צילום: ידיעות בני ברק)
(צילום: ידיעות בני ברק)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד ב:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר