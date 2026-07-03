נס גדול התרחש אמש (חמישי) בבני ברק, כאשר שני ילדים ניצלו בנס מקריסת קיר במהלך עבודות שיפוץ ברחוב רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. הילדים, ששכבו במיטה שנפגעה ישירות מהקריסה, עזבו אותה זמן קצר לפני האסון - ובכך ניצלו מפגיעה קשה.

צוותי כיבוי והצלה הוזעקו למקום מיד לאחר הקריסה, ופעלו בזירה לאיתור אפשרי של לכודים. לאחר סריקות נרחבות שבוצעו במבנה, נקבע בוודאות כי אין נפגעים או לכודים תחת ההריסות.

על פי הנמסר, הקיר קרס במהלך עבודות שיפוץ שבוצעו במבנה. הילדים, שישנו במיטה שנמצאה בסמוך לקיר, קמו ממנה רגעים ספורים לפני הקריסה - צעד שהציל את חייהם.

לוחמי האש שהגיעו לזירה אבטחו את המקום ופעלו למניעת סכנות נוספות. במקביל, הוזעק מהנדס העיר לבדיקת יציבות המבנה.

לאחר בדיקה מקיפה, הכריז מהנדס העיר על המבנה, בן שלוש הקומות, כמסוכן למגורים. ההכרזה מחייבת את פינוי הדיירים עד לביצוע תיקונים והחזרת המבנה לרמת בטיחות מתאימה.