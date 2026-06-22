לאחר ששב ממסע חיזוק בתפוצות, מזכה הרבים הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית, התייחס בשיעורו הקבוע במדרשיית 'פסגות' בפתח תקווה, לאלימות המזוויעה של המשטרה, בהפגנה בסוף השבוע בכביש 4, והביע מחאה כואבת.

"אני חייב לדבר על זה", פתח הרב יגאל כהן את דבריו הכואבים, "על המכות האלה שהיה שם עם השוטרים. אני חייב, שלא יגידו שכביכול אנחנו שותקים".

הרב הבהיר: "אני לא בעד הפגנות, אנחנו לא בעד הפגנות ולא בעד דברים כאלה, אבל אני הייתי רוצה להציע לשוטרים האלה שעשו את זה, שיחזרו בתשובה".

הרב הוסיף ואמר כי "אני אוהב את השוטרים, השוטרים עושים עבודת קודש. המשנה במסכת אבות אומרת, 'אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו', השוטרים עושים עבודת קודש. שוטרים, בכל מדינה בעולם, שוטר שעומד על המשמר ושומר על הסדר, שומר על הגנבים ושומר על הפושעים ועל הרוצחים, הוא עושה עבודת קודש, ואני מאוד מאוד אוהב אותם ומעריך אותם, הם יומם ולילה עושים עבודת קודש".

בשלב זה, הרב עבר להביע את כאבו ומחאתו על האלימות הקשה: "אבל מה שראיתי שם זה איבדו צלם אנוש. זה לא משנה, זה לא משנה אם הילד הזה לא בסדר, הבחור הזה לא בסדר. הוא בן תורה והוא נלחם בסך הכל על עקרונות של יהדות ותורה, מה הם מבקשים? מבקשים ללמוד תורה, לא מבקשים שום דבר אחר.

"אבל כזאת אכזריות, כזאת ברוטליות, כזאת התנהגות. אני, אתה יודע על מי אני מרחם? הילדים האלה שקיבלו את המכות, השם יתברך ירפא אותם וייתן להם את מה שהם ביקשו. וייתן להם, בעזרת השם...".

"תלמידי חכמים, איך אתה מרביץ לתלמיד חכם?", תהה הרב יגאל כהן, "איך אתה מרים יד על תלמיד חכם? נשמה טהורה שלי, אתה יודע מה, אבל הרמת יד... אתה צריך לפנות אותם? ככה? ככה, אחי? איבדת צלם אנוש, נשמה, נהיית כמו איזה אחד מאומות העולם, מהאנטישמים של אומות העולם.

"ככה מרביצים? ילד קטן בן 16, אתה מרביץ לו עם אלה, אתה שובר לו את כל העצמות? על מה? על זה שהוא רצה ללמוד תורה, שהוא רצה זה... אתה לא מסכים איתו, אתה כן מסכים איתו, אתה רוצה לפנות אותו? תרים אותו בכבוד, תן לו נשיקה כמו מזוזה, תשים אותו בצד.

"אבל למה אתה מרביץ, נשמה? למה אתה מרביץ? השם ירחם ממש, אני בכיתי...".

כזכור, המחאה הספונטנית שקיימו בבוקר יום רביעי שעבר, אנשי פלג הרצ"פניקים של 'הפלג הירושלמי' בכביש 4, סמוך לכניסה לבני ברק, הסתיימה במראות חריגים ומזעזעים שעוררו סערה קשה, זעם ומחאה נרחבת בכל שדרות הציבור החרדי.

המפגינים, שיצאו לחסום את ציר התנועה המרכזי במחאה על מעצרם של בני ישיבות שסירבו להתייצב בלשכות הגיוס, נתקלו בתוך זמן קצר בתגובה משטרתית קשה וברוטאלית במיוחד. כוחות משטרה גדולים ולוחמי יס"מ שהגיעו למקום פעלו לפתיחת הציר, אולם לפי עדויות רבות וחד משמעיות מהשטח, הפעם הפינוי לא הסתכם בהרחקת המפגינים בלבד, אלא גלש לאלימות קשה ואכזרית.

בתיעודים קשים שהופצו ברשתות החברתיות והפכו מיד לשיחת היום, נראים שוטרים כשהם מפעילים כוח בלתי פרופורציונלי: מכין באלימות קשה, גוררים בפראות מפגינים שישבו על הכביש, בעוד מפגינים אחרים נראים מוטלים על הקרקע חבולים, פצועים ומדממים על האספלט, כשבגדיהם קרועים לגזרים ועל גופם סימני חבלה קשים.