טסטבבבלי | י"א באלול | 24.08.26האם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)להצטרפות לקבוצת הוואטסאפתוכן שאסור לפספס:לחצים של מיליארדים: המדינה המוסלמית שומרת אמונים לישראליהודה פנחסי|15:18שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודם"עופו מהגבעות": דוברו של הח"כ הדתי משתלח בתושבי יו"ש החרדיםיאיר טל|10:48שרייסדור בפריסייל לפרוייקט ענק בשכונה חדשה >> אסף מגידו|מקודםקריאה למחאה נגד יום גיוס חרדיםדוד קליין|09:26שמשתתפים בהצלת חיים וזוכים לרוגע כלכלי!בבלי|מקודם 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:ענווה נדירה בחופת הנינה הראשונהבבלי|29.08.26שמה תקחו? רכב 7 מקומות או מטבח חדש? איזו הגרלה!!בבלי|מקודםהמגבעת שעפה במדבר | 'זיידל'ע' עם כל הנייעס והחשיפותזיידל'ע|27.08.26שדרושים: סייעות וגננות בפריסה ארצית - כנסו >>משה כץ|מקודםבן גביר משיק ספר ילדים על עצמו – מומחים: 'מגלומניה'דוד קליין|27.08.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודם
0 תגובות