זהירות: חצבת ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

בחודשים האחרונים מתמודדת ישראל עם אחת ההתפרצויות המשמעותיות ביותר של מחלת החצבת בשנים האחרונות - מגפה שנמשכת קרוב לשנה ומעמידה את מערכת הבריאות במבחן מורכב, במיוחד על רקע מצב חירום ביטחוני עם פרוץ מבצע 'שאגת הארי'. הנתונים המעודכנים מציירים תמונה מורכבת: מצד אחד, עלייה מרשימה בהתחסנות, ומנגד - תחלואה נרחבת, עומס על בתי החולים ואובדן חיים שניתן היה למנוע.

לפי נתוני משרד הבריאות, מאז תחילת ההתפרצות במאי 2025 אובחנו בישראל 3,502 חולים בחצבת, כאשר ההערכה היא כי קיימים אלפים נוספים של מקרי תחלואה סמויה. יותר מ-1,100 חולים נזקקו לאשפוז, רובם ילדים, ו-158 מהם הגיעו למצבים קשים שדרשו טיפול נמרץ. נכון לסוף מרץ 2026, עדיין מאושפזים עשרות חולים, חלקם במצב קריטי, כולל חולים עם חיבור למכונות לב-ריאה. אך הנתון הקשה ביותר נוגע לתמותה: 17 ילדים איבדו את חייהם במהלך ההתפרצות. רובם היו בריאים לחלוטין לפני שנדבקו, ורובם המכריע לא חוסנו כלל. חלק מהילדים הגיעו לבתי החולים מאוחר מדי - לעיתים במצב של קריסה רפואית - מה שמדגיש את החשיבות הקריטית של אבחון מוקדם וטיפול מהיר. מחלה עתיקה, איום מודרני חצבת היא מחלה נגיפית חריפה ומדבקת במיוחד, הנגרמת על ידי נגיף ממשפחת Paramyxoviridae מסוג Morbillivirus. היא מתבטאת תחילה בחום גבוה, חולשה, שיעול, נזלת ודלקת בעיניים, ובהמשך מופיעה תפרחת אופיינית המתפשטת מהראש לשאר חלקי הגוף. למרות שלעיתים נתפסת כמחלת ילדות, מדובר במחלה מסוכנת העלולה לגרום לסיבוכים חמורים כמו דלקת ריאות, דלקת מוח, עיוורון ואף מוות. הסטטיסטיקה מדגישה זאת היטב: אחד מכל 20 חולים יפתח דלקת ריאות, אחד מכל 1,000 יפתח דלקת מוח, ובין 1 ל-3 מכל 1,000 עלולים למות. בנוסף, קיימים סיבוכים מאוחרים ונדירים אך קטלניים, כמו מחלה ניוונית של המוח המתפתחת שנים לאחר ההדבקה. אין תרופה לנגיף עצמו, אך טיפול תומך יכול להציל חיים במקרים קשים. הסכנה אינה מסתיימת בהחלמה. חצבת עלולה לגרום לפגיעה ממושכת במערכת החיסון, ולהותיר את החולים פגיעים למחלות נוספות במשך שנים. במקרים נדירים, היא אף מובילה למחלה ניוונית קטלנית של המוח המופיעה שנים לאחר ההדבקה.

נתונים בנוגע להתחסנות בחברה החרדית ( צילום: משרד הבריאות )

המחלה מתפשטת במהירות עצומה, והיא נחשבת למדבקת ביותר הידועה לאדם. חולה אחד עלול להדביק בממוצע בין 12 ל-18 אנשים בסביבה לא מחוסנת, בעיקר במקומות צפופים או בקהילות שבהן שיעור ההתחסנות נמוך. הסיכון להידבקות ולתחלואה קשה גבוה במיוחד בקרב ילדים צעירים, מבוגרים, נשים הרות ואנשים עם דיכוי חיסוני. למרות זאת, מדובר במחלה שניתן למנוע ביעילות באמצעות חיסון: מנה אחת מעניקה הגנה של כ-90%, ושתי מנות מגיעות לכ-98%. כאשר שיעור ההתחסנות יורד מתחת לכ-95%, נוצרות התפרצויות מהירות ומסוכנות. גם לאחר חשיפה לנגיף ניתן לעיתים למנוע את המחלה באמצעות חיסון או מתן נוגדנים בזמן קצר, מה שמדגיש את החשיבות של תגובה מהירה והגנה קהילתית רחבה.

שינוי מגמה: עלייה בהתחסנות

לצד התמונה המדאיגה, נרשמת גם מגמה חיובית: שיעורי ההתחסנות בישראל נמצאים בעלייה. שיעור ההתחסנות הארצי למנה הראשונה עלה ל-87.7% בקרב ילדים עד גיל שנתיים, לעומת 85.9% לפני ההתפרצות.

העלייה הבולטת ביותר נרשמה בחברה החרדית, שם קפץ שיעור ההתחסנות מ-74.6% ל-85.4% בתוך כשנה - שינוי דרמטי המעיד על היענות גוברת של הציבור ועל פעילות אינטנסיבית של משרד הבריאות לצד שיתוף פעולה קהילתיים.

שכן, העלייה הזו אינה מקרית. מאחורי הנתונים עומד מאמץ רחב היקף הכולל הסברה, שיתוף פעולה עם רבנים ומנהיגי קהילה, הרחבת פעילות טיפות חלב, והפעלת מוקדי חיסון גם בתנאי חירום - כולל תחנות ממוגנות וניידות חיסון בשטח.

מלחמה ומגפה: מאבק כפול

ייחודה של ההתפרצות הנוכחית הוא בכך שהיא מתרחשת במקביל למצב מלחמה. בימים הראשונים ללחימה נסגרו תחנות טיפת חלב, מה שהקשה על מתן מענה לתחלואה ולמניעתה, אך בהמשך נפתחו מחדש במתכונת ממוגנת - ואף נרשמה עלייה בקצב ההתחסנות מעבר לשגרה.

גם במלונות אליהם פונו אזרחים, הוקמו מוקדי חיסון זמניים, לצד פעילות בבתי ספר ובקהילות. במקביל, נרשמו מקרי הדבקה גם בתוך מוסדות רפואיים, בעיקר באזורים צפופים ומוגנים.

מוקדי התפרצות והתרחבות הסיכון

המחלה אינה מוגבלת לאזור אחד. ערים רבות ברחבי הארץ מוגדרות כעת כמוקדי התפרצות פעילים, ביניהן ירושלים, בני ברק, פתח תקווה, בית שמש, צפת, טבריה ולוד. במקביל, קיימות ערים נוספות בהן זוהה פוטנציאל להתפרצות, ומשרד הבריאות עוקב אחריהן מקרוב ומעדכן ככל שנצרך.

מה אם כן נדרש כדי למגר את המחלה? כל עוד שיעור ההתחסנות אינו מגיע ל-95% - הרף הנדרש ליצירת חסינות עדר - הסיכון להתפשטות נרחבת נותר גבוה.

חיסון - ההגנה היעילה ביותר

למרות חומרת המחלה, המסר המרכזי של משרד הבריאות נותר חד וברור: חצבת היא מחלה שניתן למנוע. החיסון, הניתן בשתי מנות, מספק הגנה של עד כ-98% ונחשב בטוח ויעיל.

יתרה מכך, גם לאחר חשיפה לנגיף ניתן למנוע התפרצות באמצעות חיסון מהיר או טיפול בנוגדנים - אם פועלים בזמן. לכן, ההמלצה היא לא להמתין: כל עיכוב עלול לעלות בחיי אדם.

בין נתונים למציאות

מאחורי המספרים מסתתרת מציאות מורכבת של קבלת החלטות, אמון במערכת הבריאות והתמודדות עם מידע שגוי. משרד הבריאות פועל גם בזירה זו - בניסיון להתמודד עם הפצת מידע כוזב ולעודד התחסנות דרך הסברה מותאמת לקהילות השונות.

התפרצות החצבת הנוכחית אינה רק אירוע רפואי - היא גם מבחן חברתי. היא חושפת את הפערים, את האתגרים ואת היכולת של מערכת שלמה להתגייס מול איום שנראה, לכאורה, שייך לעבר.

הלקח שאנו לומדים מהאירוע הוא שכאשר שיעור ההתחסנות יורד - המחלה חוזרת. כאשר הציבור נענה - ניתן לבלום אותה. השאלה שנותרה פתוחה היא האם העלייה הנוכחית בהתחסנות תספיק כדי לעצור את ההתפרצות הבאה.

מהן ההמלצות לחיסון?

בשגרה:

מומלץ להתחסן בגיל שנה בטיפת חלב ובגיל שש שנים במסגרת בריאות התלמיד (במסגרת תכנית החיסונים השגרתית).

במקומות עם התפרצות:

הקדמה של מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי.

⁠חיסון נוסף לתינוקות בגילי 11-6 חודשים באזורי התפרצות וכאשר נוסעים למקומות עם התפרצות.

משרד הבריאות ממליץ למי שאינם מחוסנים וכן, להורים לתינוקות שקיבלו חיסון אחד בגילי 11-6 חודשים, להימנע מהשתתפות באירועים מרובי משתתפים בערים עם התפרצות עקב הסיכון מהדבקה.

במקומות אלו ניתן להגיע לטיפות החלב, לקופות החולים ולתחנות ההתחסנות נגד חצבת שהוקמו לצורך תגבור מאמצי ההתחסנות, זאת ללא קביעת תור מקדים.

חשוב להדגיש: אין סיכון בקבלת חיסון גם לאחר חשיפה – החיסון יכול למנוע מחלה או להקל בחומרתה.