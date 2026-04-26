בבלי
ברית האחים חוזרת

רעידת אדמה פוליטית: יאיר לפיד ונפתלי בנט ירוצו יחד במפלגה אחת בבחירות הקרובות 

ראשי הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויאיר לפיד יכנסו הערב מסיבת עיתונאים, שבה צפויים להכריז על ריצה משותפת בבחירות הקרובות | יציעו גם לגדי אייזנקוט להצטרף | בנט: "צעד ראשון בתהליך התיקון של המדינה, סוף לקרבות הפנימיים" (פוליטי)

בנט (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

נפתלי בנט וראש הממשלה לשעבר יקיימו הערב (ראשון) מסיבת עיתונאים משותפת, שבה צפויים להכריז על ריצה במפלגה אחת בבחירות הקרובות.

״ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט וראש הממשלה לשעבר, יאיר לפיד, יכריזו על צעד ראשון בתהליך התיקון של מדינת ישראל: חיבור של מפלגת ׳יש עתיד׳ ומפלגת ׳בנט 2026׳ למפלגה מאוחדת בראשות ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט", נמסר מלשכת בנט.

"המהלך מביא לאיחוד גוש התיקון, שם סוף לקרבות הפנימיים ומאפשר להשקיע את כל המאמצים לטובת ניצחון מכריע בבחירות הקרובות והובלת ישראל לתיקון הנדרש.״

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר