ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט וראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד יקיימו הערב (ראשון) מסיבת עיתונאים משותפת, שבה צפויים להכריז על ריצה במפלגה אחת בבחירות הקרובות.

״ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט וראש הממשלה לשעבר, יאיר לפיד, יכריזו על צעד ראשון בתהליך התיקון של מדינת ישראל: חיבור של מפלגת ׳יש עתיד׳ ומפלגת ׳בנט 2026׳ למפלגה מאוחדת בראשות ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט", נמסר מלשכת בנט.

"המהלך מביא לאיחוד גוש התיקון, שם סוף לקרבות הפנימיים ומאפשר להשקיע את כל המאמצים לטובת ניצחון מכריע בבחירות הקרובות והובלת ישראל לתיקון הנדרש.״