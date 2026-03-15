תיעוד דרמטי: רגע הנפילה באמצע הרחוב בתל אביב, שלושה נפצעו

המשטרה פרסמה תיעוד חריג מתוך מצלמות האבטחה באחת מזירות הנפילה. ניתן לראות בה את חלק הטיל נופל באמצע הרחוב, בעוד אדם יושב במרחק מטרים מזירת הנפילה. לדברי המשטרה הנפילה גרמה לשלושה פצועים קל.

"התיעוד ממחיש באופן מובהק את המחוייבות שלנו כאזרחים להתמגן ולהישמע להנחיות פיקוד העורף", מסרה המשטרה. "במקרה הזה הפציעות הן קלות, אולם האירוע יכל להסתיים בצורה הרבה יותר קשה בפגיעה בנפש. משטרת ישראל מדגישה שוב בפני הציבור את החשיבות, בהתמגנות בשעת אזעקה ולא לקחת סיכונים מיותרים שעלולים לגבות חיי אדם".

פראמדיק מד"א שמחה סימנדוייב סיפר היום אחרי נפילת חלקי הטיל: "קיבלנו דיווחים על מספר זירות של הרס. באחת הזירות התהלכו אלינו שני גברים בני 62 ו-44 שנחבלו קלות כתוצאה מחלקי אספלט שפגעו בהם, ככה"נ בעקבות ההדף. הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני בזירה, ופינינו אותם לבתי החולים כשמצבם מוגדר קל. אנחנו קוראים לציבור להקפיד על הנחיות פיקוד העורף ולהיכנס למרחבים המוגנים מיד בהישמע האזעקה. האירוע הזה הסתיים עם פצועים קלים בלבד, אבל יכל להסתיים בטרגדיה."