היום ה-18 ל'שאגת הארי' - עדכונים שוטפים:

23:38: בתגובה לדובר צה"ל בערבית: חיזבאללה מוציא "הודעת פינוי" לתושבי קרית שמונה ונהריה ומושבי צמודי הגדר 22:55: באיראן מאשרים: עלי לאריג'אני חוסל 22:49: דובר צה"ל בערבית בהודעת פינוי לתושבי לבנון: אזהרה דחופה לתושבי צור, המחנות והשכונות הסובבות אותם, כפי שמוצג במפה: האדמו"ר מויז'ניץ-מרכז נגד אירוסין בשיעור א': "ליטאי לא יכול להבין" | מעייריב איצלה כץ | 09.04.26 השרה החליטה: הדיין שהוריד בניינים ופתח בית דין בחאן יונס ישיא משואה ביום העצמאות דוד הכהן | 09.04.26 נוכחותכם ליד חברי חיזבאללה, מתקנים או כלי נשק מסכנת את חייכם. כל בניין המשמש את חיזבאללה למטרות צבאיות עלול להיות מטרה 22:25: דובר צה"ל: חיל האוויר תקף בשעה האחרונה משגרים ומחבלי חיזבאללה ברחבי לבנון, במסגרת המאמץ לשיבוש וסיכול ירי לעבר שטח מדינת ישראל. בסגירות מעגל מהירות, הותקפו חוליות שיגור ומשגרים טרם השיגור או זמן קצר לאחר הירי. מתחילת מבצע 'שאגת הארי', צה"ל תקף מאות משגרי רקטות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון להסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל. 22:08: וול סטריט ג׳ורנל: רוסיה הרחיבה את שיתוף הפעולה המודיעיני והצבאי שלה עם איראן, וסיפקה תמונות לוויין וטכנולוגיית רחפנים משופרת כדי לסייע לטהראן למקד את התקפותיה נגד כוחות אמריקנים באזור, כך לפי מקורות המעורים בפרטים 21:56: פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים בדרום 21:44: אזעקות הופעלו בדרום הארץ בעקבות שיגורים מאיראן 21:39: במקביל למטח כבד של חיזבאללה לכיוון הצפון: זוהו שיגורים מאיראן לכיוון דרום הארץ 21:16: חשש לחדירת כטב"מים באזור נהריה ובגולן 21:03: אזעקות בשומרון בעקבות שיגורים מלבנון 20:40: דוברות מד"א: בהמשך לאזעקות בצפון: בשלב זה לא התקבלו דיווחים על נפגעים. צוותי מד"א יצאו לסרוק זירות בהן התקבלו דיווחים. עדכון בהמשך במידת הצורך. 20:30: דיווח: החל המטח הכבד של חיזבאללה. 20:05: דיווח בחדשות 12: מפקדי הצבא קיבלו אישור לחסל כל בכיר בחיזבאללה ובאיראן ללא צורך באישור מדרג מדיני. 19:10: מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם: "ממשיכים בכל הכוח". 18:10: אזעקות בבאר שבע ובנגב בעקבות שיגורים מאיראן. 17:44: החלו אזעקות להישמע ברחבי הארץ, כולל בצפון. 17:38: זוהו שיגורים מאיראן למרכז וירושלים. 17:30: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תוקף את מדינות נאט"ו לאחר סירובן להשתתף במבצע לפתיחת הורמוז: "לא צריכים את העזרה שלכם". 16:40: מנהיג חזבאללה נעים קאסם צפוי לשאת נאום הערב בשעה 19:00, במקביל: היערכות בישראל לשיגור מוגבר מלבנון 16:05: "חיזבאללה תכנן להוציא לפועל מטחי רקטות לעבר שטח מדינת ישראל בשעות הקרובות", כך מסר לפני זמן קצר דובר צה"ל אפי דפרין. 15:58: דוברות כבאות והצלה לישראל - בעקבות המטח האחרון נפתחו מספר זירות במחוז ירושלים. צוותי כבאות והצלה בדרכם למוקד בירושלים ומוקד באבו גוש עקב דיווחים על פגיעות. ישנו דיווח ראשוני על שריפות שפרצו כתוצאה מכך. 15:56: דוברות המשטרה: שוטרי מחוז ירושלים, לוחמי משמר הגבול וחבלני המשטרה, עורכים כעת סריקות לאיתור נפילות של פריטי אמל"ח או חלקי יירוט בתחום מחוז ירושלים. 15:54: ראש אמ״ן, אלוף שלומי בינדר ומפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר מנהלים את תקיפת בכירי משטר הטרור האיראני בעת מבצע ׳שאגת הארי׳, כך מפרסם כעת דובר צה"ל. 15:43: דוברות מד"א: בהמשך לירי לעבר מדינת ישראל: בשלב זה, לא ידוע על נפגעים. חובשים ופרמדיקים של מד"א יצאו לטפל בשני מקרים של אנשים שנחבלו בדרך למרחב המוגן. עדכון בהמשך במידת הצורך. 15:39: המטח לעבר ירושלים והשפלה: דיווחים על זירת נפילה בשטח פתוח בשפלה. צוותים יצאו לסרוק את הזירות. 15:29: אזעקות כעת במרכז, ירושלים, איזור ירושלים, שפלה ועוד. 15:24: בשל זיהוי שיגורים מאיראן, אזעקות צפויות במרכז, איזור ירושלים ועוד - הרשימה המלאה: גבעת השלושה, גת רימון, כפר סירקין, מעש, פתח תקווה, אלעד, בארות יצחק, בני עטרות, גבעת כ''ח, מגשימים, מזור, נופך, נחלים, נחשונים, עינת, ראש העין, רינתיה, אזור תעשייה חבל מודיעין שוהם, בית נחמיה, בית עריף, ברקת, חדיד, טירת יהודה, כפר טרומן, שוהם, אזור תעשייה אפק ולב הארץ, איירפורט סיטי, תל אביב - דרום העיר ויפו, תל אביב - מזרח, תל אביב - מרכז העיר, תל אביב - עבר הירקון, אור יהודה, אזור, בני ברק, בת ים, גבעת שמואל, גבעתיים, הרצליה - מערב, הרצליה - מרכז וגליל ים, חולון, יהוד מונוסון, כפר שמריהו, מקווה ישראל, סביון, פארק אריאל שרון, קריית אונו, רמת גן - מזרח, רמת גן - מערב, רמת השרון, גני תקווה, בית עלמין מורשה, מתחם גלילות, מתחם פי גלילות, גיבתון, גמזו, גן שלמה, חשמונאים, כפר דניאל, כפר רות, לפיד, מבוא חורון, מבוא מודיעים, מודיעין - ליגד סנטר, מודיעין מכבים רעות, מודיעין עילית, מתתיהו, נוף איילון, שעלבים, נצר סרני, פארק תעשיות פלמחים, ראשון לציון - מזרח, ראשון לציון - מערב, רחובות, שילת, אזור תעשייה נשר - רמלה, אחיסמך, אירוס, באר יעקב, בית חנן, בית עובד, בן שמן, גאליה, גינתון, גן שורק, ישרש, כפר נוער בן שמן, לוד, מצליח, נטעים, ניר צבי, נס ציונה, עיינות, רמלה, תעשיון צריפין, אחיעזר, בית דגן, בית חשמונאי, בית עוזיאל, גזר, גני הדר, גני יוחנן, זיתן, חולדה, חמד, יגל, יד רמב''ם, יסודות, יציץ, כפר ביל''ו, כפר בן נון, כפר חב''ד, כפר שמואל, כרמי יוסף, מזכרת בתיה, משמר איילון, משמר דוד, משמר השבעה, נאות קדומים, נען, נצר חזני, סתריה, עזריה, פדיה, פתחיה, צפריה, קריית עקרון, רמות מאיר, גנות, כפר האורנים, מודיעין - ישפרו סנטר, ברקן, קריית נטפים, רבבה, אזור תעשייה אריאל, אזור תעשייה ברקן, אזור תעשייה שער בנימין, בית אל, בית אריה, בית חורון, ברוכין, גבעת אסף, גבעת הראל, דולב, חוות אביחי, טלמון, כוכב יעקב, מעלה לבונה, נווה צוף, נחליאל, נילי, נעלה, עטרת, עלי זהב - לשם, עלי, עמיחי, עפרה, פדואל, פסגות, רחלים, שבות רחל, שילה, תל ציון, אחיה, אריאל, אש קודש, גבעת הרואה, גופנה, חוות מגנזי, חוות נווה צוף, חוות נוף אב"י, חוות נחל שילה, חוות עולם חסד, חוות צרידה, חוות שוביאל, חוות שחרית, חרשה, יבוא דודי, כרם רעים, מגרון, מכינת אלישע, נופי נחמיה, נריה, עופרים, רמת מגרון, שדה אפרים, גבע בנימין, כוכב השחר, מעלה מכמש, עדי עד, קידה, רימונים, אעירה השחר, בני אדם, החווה של זוהר, חוות בניהו, חוות חנינא, חוות ינון, חוות מלכיאל, חוות מעלה אהוביה, חוות נחלת צבי, מצפה דני, נווה ארז, אביעזר, אדרת, אזור תעשייה הר טוב - צרעה, אשתאול, בית שמש, בקוע, גבעות עדן, גיזו, הראל, זנוח, טל שחר, ישעי, כפר אוריה, לטרון, מחסיה, מיני ישראל - נחשון, מסילת ציון, נווה מיכאל - רוגלית, נווה שלום, נחם, נחשון, נתיב הל''ה, צלפון, צרעה, רטורנו - גבעת שמש, תעוז, תרום, אבו גוש, בית מאיר, בר גיורא, גבעת יערים, יד השמונה, כסלון, כפר הנוער קריית יערים, מטע, נווה אילן, נטף, נס הרים, עין נקובא, עין ראפה, קריית יערים, רמת רזיאל, שואבה, שורש, אזור תעשייה ברוש, שדה דוד, תלמים, בית נקופה, הר אדר, מעלה החמישה, צובה, קריית ענבים, מבוא ביתר, צור הדסה, פלמחים, בית אלעזרי, בית חלקיה, בני ראם, גדרה, גני טל, חפץ חיים, יבנה, יד בנימין, כפר הנגיד, קדרון, רבדים, אזור תעשייה רבדים, בית גמליאל, בן זכאי, בניה, גבעת ברנר, גבעת וושינגטון, כפר אביב, כפר מרדכי, כרם ביבנה, מישר, משגב דב, מתחם בני דרום, עשרת, קבוצת יבנה, שדמה, אזור תעשייה גדרה, מעון צופיה, אזור תעשייה עד הלום, אשדוד - א,ב,ד,ה, אשדוד - איזור תעשייה צפוני, אשדוד - ג,ו,ז, אשדוד - ח,ט,י,יג,יד,טז, אשדוד -יא,יב,טו,יז,מרינה,סיטי, בני דרום, ניר גלים, אביגדור, אבן שמואל, אורות, אזור תעשייה באר טוביה, אזור תעשייה קריית גת, אחווה, אחוזם, איתן, אל עזי, באר טוביה, גת, ינון, כפר אחים, כפר הרי''ף וצומת ראם, כפר ורבורג, כפר מנחם, נועם, עוזה, ערוגות, קריית גת, כרמי גת, קריית מלאכי, שדה משה, שלווה, תימורים, תלמי יחיאל, אזור תעשייה כנות, ביצרון, בני עי''ש, גן הדרום, גן יבנה, חצב, חצור, כנות, נווה מבטח, תחנת רכבת קריית מלאכי - יואב, אלומה, אמונים, בית גוברין, בית ניר, בית עזרא, גבעתי, גלאון, גפן, ורדון, זבדיאל, זוהר, זכריה, זרחיה, יד נתן, כפר זוהרים, לוזית, לכיש, מנוחה, מרכז שפירא, משואות יצחק, נגבה, נהורה, נוגה, נחושה, נחלה, ניר בנים, ניר ח''ן, סגולה, עגור, עוצם, עזר, עזריקם, עין צורים, צפרירים, קדמה, קוממיות, רווחה, שדה יואב, שדה עוזיהו, שדות מיכה, שחר, שפיר, שריגים - לי-און, שתולים, תירוש, אזור תעשייה תימורים, גבעת ישעיהו, פארק תעשייה ראם, גבעון החדשה, גבעת זאב, ירושלים - אזור תעשייה עטרות, ירושלים - דרום, ירושלים - כפר עקב, ירושלים - מזרח, ירושלים - מערב, ירושלים - מרכז, ירושלים - צפון, בית זית, מבשרת ציון, מוצא עילית, פנימיית עין כרם, אבן ספיר, אורה, עמינדב, אלון שבות, אלעזר, אפרת, ביתר עילית, בת עין, הר גילה, כפר אלדד, כפר עציון, כרמי צור, מגדל עוז, מיצד, מעלה עמוס, מעלה רחבעם, נווה דניאל, נוקדים, פארק תעשיות מגדל עוז, פני קדם, ראש צורים, שדה בר, תלם, תקוע, אבנת, אדורה, אדורים, בית חג"י, הגבעה הצהובה, מעלה חבר, מצוקי דרגות, מצפה שלם, נגוהות, עתניאל, צומת הגוש, קרית ארבע, איבי הנחל, אפקה, בית הברכה, בר כוכבא, גבעות, היישוב היהודי חברון, חוות ארץ האיילים, חוות מדבר חבר, חוות מלאכי אברהם, חוות נחלת אבות, חוות עדן, חוות קשואלה, חוות תלם צפון, מצפה זי"ו, עוז וגאון, שדה בועז, תקוע ד' וה', חוף קליה, אלון, אלמוג, בית הערבה, ורד יריחו, כפר אדומים, מצפה יריחו, מרכז אזורי מגילות, עלמון, קליה, בית חגלה, מצפה חגית, נופי פרת, צומת אלמוג, קדם ערבה, בני דקלים, כרמי קטיף ואמציה, נטע, שומריה, שקף, אליאב, חוות אשכולות, אזור תעשייה מישור אדומים, מעלה אדומים, קדר, חוות הרועה העברי, חוות צאן קדר, קדר דרום. 15:11: ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם כעת מסר מצולם, בו הוא אמר בין היתר: ״חיסלנו את עלי לאריג'אני ומפקד הבסיג׳. אנחנו מערערים את המשטר הזה בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו. במקביל, אנחנו עוזרים לידידינו האמריקנים במפרץ - גם בהתקפות עקיפות וגם בפעולות ישירות״ 14:59: צה"ל מעדכן כי אירוע הכטב"מ בגזרת הגבול בצפון - הסתיים. 14:54: חדירת כלי טיס עוין - התרעות בדוב''ב, יפתח, מלכיה, רמות נפתלי, מרגליות. 14:35: עדכון מכב"ה: צוותי כבאות והצלה של מחוז מרכז יצאו לשבע זירות בעיר ראשון לציון, לוד ויישוב זיתן, בעקבות דיווחים שהתקבלו במוקד 102. נכון לשעה זו לא ידוע על נפגעים. נגרם נזק למבנים, כוחות כיבוי והצלה פועלים בשטח לסריקת הזירה ואיתור לכודים. 14:31: שר החוץ סער לצד שר החוץ של אסטוניה: על לאריג'אני הוטלו סקנציות אמריקאיות ופרס של 10 מיליון דולר על ראשו. עשינו זאת בחינם.

דבריו של סער

14:17: דוברות איחוד הצלה - שאגת הארי: בהמשך לשמיעת האזעקות במרכז הארץ עד כה נמסר למוקד איחוד הצלה על מספר זירות נפילות רסיסי יירוטים במרכז הארץ. צוותי הרפואה של איחוד הצלה סורקים. תעודכנו בהמשך.

14:06: מספר זירות נפילה באיזור ראשון לציון, עד כה לא דווח על נפגעים בגוף. פיקוד העורף עדכן כי האירוע הסתיים.

14:02: המטח לעבר המרכז יורט ברובו, וישנם דיווחים על זירות נפילה בראשון לציון. החשד: איראן שוב שיגרה טיל מתפצל.

13:56: אזעקות הופעלו במרכז הארץ, בשומרון ובשפלה.

13:51: זוהו שיגורים מאיראן, אזעקות צפויות בגבעת השלושה, גת רימון, כפר סירקין, מעש, פתח תקווה, אלעד, בארות יצחק, בני עטרות, גבעת כ''ח, מגשימים, מזור, נופך, נחלים, נחשונים, עינת, ראש העין, רינתיה, אזור תעשייה חבל מודיעין שוהם, בית נחמיה, בית עריף, ברקת, חדיד, טירת יהודה, כפר טרומן, שוהם, אזור תעשייה אפק ולב הארץ, איירפורט סיטי, תל אביב - דרום העיר ויפו, תל אביב - מזרח, תל אביב - מרכז העיר, תל אביב - עבר הירקון, אור יהודה, אזור, בני ברק, בת ים, גבעת שמואל, גבעתיים, הרצליה - מערב, הרצליה - מרכז וגליל ים, חולון, יהוד מונוסון, כפר שמריהו, מקווה ישראל, סביון, פארק אריאל שרון, קריית אונו, רמת גן - מזרח, רמת גן - מערב, רמת השרון, גני תקווה, בית עלמין מורשה, מתחם גלילות, מתחם פי גלילות, גיבתון, גמזו, גן שלמה, חשמונאים, כפר דניאל, כפר רות, לפיד, מבוא חורון, מבוא מודיעים, מודיעין - ליגד סנטר, מודיעין מכבים רעות, מודיעין עילית, מתתיהו, נוף איילון, שעלבים, נצר סרני, פארק תעשיות פלמחים, ראשון לציון - מזרח, ראשון לציון - מערב, רחובות, שילת, אזור תעשייה נשר - רמלה, אחיסמך, אירוס, באר יעקב, בית חנן, בית עובד, בן שמן, גאליה, גינתון, גן שורק, ישרש, כפר נוער בן שמן, לוד, מצליח, נטעים, ניר צבי, נס ציונה, עיינות, רמלה, תעשיון צריפין, אחיעזר, בית דגן, בית חשמונאי, בית עוזיאל, גזר, גני הדר, גני יוחנן, זיתן, חולדה, חמד, יגל, יד רמב''ם, יסודות, יציץ, כפר ביל''ו, כפר בן נון, כפר חב''ד, כפר שמואל, כרמי יוסף, מזכרת בתיה, משמר איילון, משמר דוד, משמר השבעה, נאות קדומים, נען, נצר חזני, סתריה, עזריה, פדיה, פתחיה, צפריה, קריית עקרון, רמות מאיר, גנות, כפר האורנים, מודיעין - ישפרו סנטר, ברקן, קריית נטפים, רבבה, אזור תעשייה אריאל, אזור תעשייה ברקן, אזור תעשייה שער בנימין, בית אל, בית אריה, בית חורון, ברוכין, גבעת אסף, גבעת הראל, דולב, חוות אביחי, טלמון, כוכב יעקב, מעלה לבונה, נווה צוף, נחליאל, נילי, נעלה, עטרת, עלי זהב - לשם, עלי, עמיחי, עפרה, פדואל, פסגות, רחלים, שבות רחל, שילה, תל ציון, אחיה, אריאל, אש קודש, גבעת הרואה, גופנה, חוות מגנזי, חוות נווה צוף, חוות נוף אב"י, חוות נחל שילה, חוות עולם חסד, חוות צרידה, חוות שוביאל, חוות שחרית, חרשה, יבוא דודי, כרם רעים, מגרון, מכינת אלישע, נופי נחמיה, נריה, עופרים, רמת מגרון, שדה אפרים, גבע בנימין, כוכב השחר, מעלה מכמש, עדי עד, קידה, רימונים, אעירה השחר, בני אדם, החווה של זוהר, חוות בניהו, חוות חנינא, חוות ינון, חוות מלכיאל, חוות מעלה אהוביה, חוות נחלת צבי, מצפה דני, נווה ארז, אזור תעשייה עד הלום, אשדוד - א,ב,ד,ה, אשדוד - איזור תעשייה צפוני, אשדוד - ג,ו,ז, אשדוד - ח,ט,י,יג,יד,טז, אשדוד -יא,יב,טו,יז,מרינה,סיטי, בני דרום, ניר גלים, אביגדור, אבן שמואל, אורות, אזור תעשייה באר טוביה, אזור תעשייה קריית גת, אחווה, אחוזם, איתן, אל עזי, באר טוביה, גת, ינון, כפר אחים, כפר הרי''ף וצומת ראם, כפר ורבורג, כפר מנחם, נועם, עוזה, ערוגות, קריית גת, כרמי גת, קריית מלאכי, שדה משה, שלווה, תימורים, תלמי יחיאל, אזור תעשייה כנות, ביצרון, בני עי''ש, גן הדרום, גן יבנה, חצב, חצור, כנות, נווה מבטח, תחנת רכבת קריית מלאכי - יואב, אלומה, אמונים, בית גוברין, בית ניר, בית עזרא, גבעתי, גלאון, גפן, ורדון, זבדיאל, זוהר, זכריה, זרחיה, יד נתן, כפר זוהרים, לוזית, לכיש, מנוחה, מרכז שפירא, משואות יצחק, נגבה, נהורה, נוגה, נחושה, נחלה, ניר בנים, ניר ח''ן, סגולה, עגור, עוצם, עזר, עזריקם, עין צורים, צפרירים, קדמה, קוממיות, רווחה, שדה יואב, שדה עוזיהו, שדות מיכה, שחר, שפיר, שריגים - לי-און, שתולים, תירוש, אזור תעשייה תימורים, גבעת ישעיהו, פארק תעשייה ראם, שדה דוד, תלמים, בית נקופה, הר אדר, מעלה החמישה, צובה, קריית ענבים, מבוא ביתר, צור הדסה, פלמחים, בית אלעזרי, בית חלקיה, בני ראם, גדרה, גני טל, חפץ חיים, יבנה, יד בנימין, כפר הנגיד, קדרון, רבדים, אזור תעשייה רבדים, בית גמליאל, בן זכאי, בניה, גבעת ברנר, גבעת וושינגטון, כפר אביב, כפר מרדכי, כרם ביבנה, מישר, משגב דב, מתחם בני דרום, עשרת, קבוצת יבנה, שדמה, אזור תעשייה גדרה, מעון צופיה, אביעזר, אדרת, אזור תעשייה הר טוב - צרעה, אשתאול, בית שמש, בקוע, גבעות עדן, גיזו, הראל, זנוח, טל שחר, ישעי, כפר אוריה, לטרון, מחסיה, מיני ישראל - נחשון, מסילת ציון, נווה מיכאל - רוגלית, נווה שלום, נחם, נחשון, נתיב הל''ה, צלפון, צרעה, רטורנו - גבעת שמש, תעוז, תרום, אבו גוש, בית מאיר, בר גיורא, גבעת יערים, יד השמונה, כסלון, כפר הנוער קריית יערים, מטע, נווה אילן, נטף, נס הרים, עין נקובא, עין ראפה, קריית יערים, רמת רזיאל, שואבה, שורש, אזור תעשייה ברוש.

13:28: דובר צה"ל - לאחר חיסולי הבכירים: צה״ל פתח בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן.

13:14: פיקוד המרכז של ארצות הברית (CENTCOM) פרסם תיעוד של סדרת תקיפות באיראן: "כוחות אמריקאים ממשיכים לצוד ולהשמיד מטרות איראניות המהוות איום על האמריקאים ושכנותיה של איראן".

התיעודים מהתקיפות באיראן

13:08: דוברות איחוד הצלה: בהמשך לשמיעת האזעקות במרכז הארץ עד כה לא אותרו נפגעים במעל 22 זירות נפילות רסיסי יירוטים ושברי טילים במרכז הארץ.

13:03: דוברות כבאות והצלה לישראל: לוחמי האש של מחוז דן פועלים בכמה זירות נפילה בחולון ואור יהודה. נזק רסיסים והדף בחניון אוטובוסים, תחנת רכבת, פארק מחזור, בור בכביש ונזק למבנה מגורים באזור חולון. לא ידוע על נפגעים בזירות השונות.

13:01: דובר צה"ל הודיע כי הלילה חיל האוויר תקף באופן מדויק בהכוונת אמ"ן ובשילוב יכולות מבצעיות ייחודיות בלב טהרן, וחיסל את עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי (המעל"ל) ששימש כמנהיג משטר הטרור האיראני בפועל, בעת ששהה בסמוך לעיר הבירה טהרן.

לפי הודעת צה"ל, "לאורך שנים לאריג'אני נחשב לאחד הגורמים הבכירים והותיקים ביותר בצמרת משטר הטרור האיראני והיה מקורב למנהיג המשטר עלי ח'אמנהאי. לאחר חיסולו של ח'אמנהאי, לאריג'אני קיבע את מעמדו כמנהיג משטר הטרור האיראני בפועל והוביל את הלחימה נגד מדינת ישראל ומדינות האזור.

"במסגרת תפקידו, לאריג'אני הוביל את התיאום המדיני-ביטחוני של משטר הטרור האיראני ועסק בניהוג הפעילות הבין-לאומית. במהלך גל המחאות האחרון נגד המשטר באיראן, לאריג'אני הוביל פעולות אכיפה ודיכוי אלימות ואף פיקח אישית על הטבח הבוצע נגד המפגינים האיראניים.

"חיסולו של לאריג'אני מצטרף לחיסולם של עשרות מפקדי ומנהיגי משטר הטרור האיראני אותם צה"ל חיסל במבצע 'שאגת הארי', ומהווה פגיעה נוספת ביכולות ההנהגה האיראנית לנהל ולתאם את פעילותו נגד מדינת ישראל".

12:59: דוברות כבאות והצלה לישראל: צוותי כבאות והצלה הוזעקו למספר זירות עקב דיווחים על פגיעה במספר מבני מגורים בחולון ושריפות בשטחים פתוחים בתל אביב ואור יהודה.

12:57: מתנדבי מד"א - הצלה פתח תקווה הוזעקו לצד כוחות מד"א, משטרה, פיקוד העורף ולוחמי אש לזירה במושב במרכז הארץ. הכוחות סורקים במקום ובשלב זה לא אותרו נפגעים. נגרם נזק לכלי רכב ורכוש.

12:56: ברכבת ישראל מעדכנים כי "בשל חשש לנפילת רסיסים בתחנת צומת חולון, נסגרה התחנה זמנית לשירות והופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות ת"א וראשל"צ משה דיין. אין דיווחים על נפגעים באירוע. שאר קווי הרכבת פעילים כסדרם".

12:47: פיקוד העורף מודיע כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן באזורים בהם הופעלה האזעקה.

12:44: השיגור מאיראן - טיל מתפצל. הדי פיצוצים נשמעו במרכז, כוחות סורקים באזורים בהם דווח על נפילת שברים.

12:36: בעקבות שיגורים מאיראן, אזעקות הופעלו כעת במרכז הארץ באזורים לכיש, השפלה, דן, ירקון, שומרון, שרון.

12:32: בעקבות זיהוי שיגורים מאיראן, בדקות הקרובות צפויות להתקבל התרעות באזורים - בקעה, שומרון, דן, ירקון, השפלה, שרון, לכיש, שפלת יהודה.

12:01: פיקוד העורף מודיע כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים באזור הצפון.

11:52: דיווחים בלבנון על תקיפות ברובע הדאחייה.

11:50: אזעקות הופעלו ביישובים בקו העימות - אדמית, איזור תעשייה מילואות צפון, בצת, זרעית, חוף בצת, חניתה, יערה, לימן, מצובה, ערב אל עראמשה, ראש הנקרה, שלומי, חוף אכזיב, גשר הזיו, אילון, שומרה, עבדון, שתולה.

11:45: בעקבות זיהוי שיגורים מאיראן, בדקות הקרובות צפויות להתקבל התרעות באזור הצפון.

11:30: שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הבוקר (שלישי) הערכת מצב בבור ביחד עם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, ראש אמ"ץ איציק כהן, מפקד פקע"ר אלוף שי קלפר, מזכ"צ שהב"ט תא"ל גיא מרקיזנו, רח"ט מבצעים תא"ל ישראל שומר, רח"ט אסטרטגיה, תא"ל עמיחי לוין, רמ"ט חיל האוויר תא"ל גלעד קינן, רח"ט מחקר תא"ל אופיר מזרחי-רוזן ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר כי "ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להמשיך ולצוד את הנהגת משטר הטרור והדיכוי באיראן ולגדוע שוב ושוב את ראש התמנון ולא לתת לו לצמוח. נשיא ארה"ב טראמפ דיבר על קצב התחלופה הגבוה של מנהיגות איראן. כאשר יפציע הבוקר, בשעון בוושינגטון, נעדכן אותו שקצב התחלופה הגבוה נמשך ואף מתגבר בעקבות סיכול שניים מהבכירים ביותר שנותרו,.

השר כ"ץ הוסיף וחשף כי "עודכנתי כעת על ידי הרמטכ"ל, שמזכיר המועצה לביטחון לאומי לאריג'אני, וראש הבסיג' - גוף הדיכוי המרכזי של איראן – סאלימני, חוסלו הלילה והצטרפו לראש תוכנית ההשמדה חמינאי וכל מסוכלי ציר הרשע במעמקי הגיהינום.

"צה"ל ממשיך לפעול באיראן בעוצמה רבה, מול מטרות משטר ובדיכוי יכולת שיגור הטילים ובהרס תשתיות אסטרטגיות מרכזיות בכל התחומים ומחזיר את איראן עשרות שנים אחרונה. תוכנית ההשמדה מושמדת ומנהיגיה ויכולותיה מסוכלים".

שר הביטחון שיבח את צה"ל ואמר: "הרמטכ"ל, אני רוצה באמצעותך לשבח את טייסי חיל האוויר וצוותי הקרקע, את כל אגפי המודיעין ואנשי המודיעין שפועלים בגבורה ובנחישות ובמיומנות אדירה, יחד עם שותפינו האמריקאים בביצוע המתקפה שתירשם בספר דברי ימי ההיסטוריה של המלחמות והמתקפות האוויריות המודרניות כנקודת שיא חסרת תקדים. כל הכבוד לצה"ל ותמשיכו כך. בהצלחה".

דברי שר הביטחון ישראל כ"ץ על החיסולים באיראן

11:20: דובר צה"ל מעדכן כי חיל האוויר תקף אתמול (שני) במרחב כפרא שבדרום לבנון בהכוונת אמ"ן ופיקוד הצפון, תשתית טרור תת קרקעית רחבה בדרום לבנון בה אוחסנו מצבורי אמצעי לחימה ובהם טילי שיוט ומאות רקטות.

דובר צה"ל מציין כי מתחילת השבוע, הותקפו מפקדות ותשתיות טרור בביירות ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה על מנת לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

כמו כן, הותקפו תשתיות טרור נוספות בדרום לבנון במסגרת משימת ההגנה הקדמית של אוגדה 91.

תיעוד מתקיפת תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה

11:00: עיריית ירושלים מודיעה כי מוסדות החינוך המיוחד הכוללני מכיתות גן ועד גיל 21, יחזרו לפעילות החל ממחר - יום רביעי. בשלב הראשון ובין הימים א'-ו', ישובו לפעילות, כאמור, אך ורק מוסדות החינוך המיוחד הכוללני מכיתות גן ועד גיל 21.

כיתות התקשורת, כיתות מקדמות או כיתות שילוב בעיר - לא יפעלו. שאר מוסדות החינוך ימשיכו בשלב זה בלמידה מרחוק.

כל הפרטים - בכתבה כאן

10:40: דובר צה"ל מאשר כי "חיל האוויר בהכוונה מודיעינית מדויקת של אמ"ן, תקף אתמול (שני) באופן ממוקד בלב טהרן וחיסל את ע'לאם רצ'א סלימאני, מפקד יחידת הבסיג' לאורך שש השנים האחרונות.

"כוחות הבסיג' מהווים חלק מהכוחות החמושים של משטר הטרור האיראני. במסגרת המחאות הפנימיות באיראן, ובפרט בתקופה האחרונה עם התגברותן, כוחות הבסיג' בפיקודו של סלימאני הובילו פעולות דיכוי מרכזיות תוך שימוש באלימות קשה, מעצרים נרחבים והפעלת כוח נגד מפגינים אזרחיים.

"חיסולו של סלימאני מתווסף לעשרות מפקדים בכירים מהכוחות החמושים של משטר הטרור האיראני שחוסלו לאורך המבצע, ומהווה פגיעה קשה נוספת במערכי הפיקוד והשליטה הביטחוניים של המשטר".

ע'לאם רצ'א סלימאני

10:25: לפני כמה ימים ישראל תקפה מתחם תת-קרקעי בעיר קום באיראן, שבו לפי הערכות שהו בכירי ארגון הג'יהאד האסלאמי. בין הבכירים - סגן מפקד הארגון אכרם אל-עג'ורי, ראש הזרוע הצבאית מוחמד אל-הינדי ובכירים נוספים.

10:10: יעד נוסף בתקיפה הלילה של צה"ל בטהרן היה מפקד כוחות הבסיג', גולמרזה סולימאני.

09:55: בכיר המשטר האיראני, עלי לאריג'אני, המכהן כמזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, היה בין היעדים שהותקפו הלילה באיראן, שתוצאותיה טרם ידועות.

09:50: הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר בהערכת מצב הבוקר: "צה"ל ממשיך לפעול בעוצמה נגד שורת יעדים באיראן. גם הלילה נרשמו הישגים סיכוליים משמעותיים, בעלי פוטנציאל להשפיע על הישגי המערכה ועל משימות צה"ל. זאת בנוסף לסיכולים שבוצעו בימים האחרונים באיראן נגד גורמי חוץ, הקשורים גם לזירה הפלסטינית".

09:36: אזעקות הופעלו בגבול ישראל לבנון בשל שיגור מלבנון.

09:30: יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, אמר הבוקר: "אנחנו רוצים להסיר מהשורש את האיומים על איראן והאיזור - טראמפ חייב להבין שהדרך לשלום לא תושג באמצעות ניצול לרעה של כוח".

09:10: משמרות המהפכה באיראן הודיעו שעצרו עשרה אזרחים זרים בחשד לריגול.

08:48: ירי בלתי פוסק מלבנון: אזעקות הופעלו בקריית שמונה והסביבה.

08:42: פיקוד העורף מעדכן כי האירוע בצפון הארץ הסתיים וניתן לצאת מהמרחב המוגן.

08:30: אזעקות בנהריה, קרית שמונה ויישובים רבים בצפון הארץ בשל שיגור רקטות וכטב"ם מלבנון.

08:15: צה"ל מרחיב את התמרון בלבנון| דובר צה"ל הודיע כי אוגדה 36 הצטרפו להרחבת הפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום לבנון.

08:00: הרשויות באיחוד האמירויות הודיעו כי אדם אחד נהרג משבר יירוט באבו דאבי.

07:45: הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם בהתייחסות למנהיגי מדינות אירופה המסרבים להצטרף להגנה על מצר הורמוז: "לבעלי בריתנו באירופה וברחבי המזרח התיכון: אם אינכם מאמינים שאיראן עם נשק גרעיני תהיה בסופו של דבר מלחמתכם - פספסתם הרבה".

07:20: מדינות המפרץ לוחצות על נשיא ארה"ב טראמפ להחריף את התקיפות נגד איראן מחשש להתחזקות עתידית שלה, כך דווח ברויטרס.

07:00: משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע מוקדם יותר הבוקר כי הוא פעל ליירט מתקפת טילים וכטב"מים ששוגרו מאיראן.

06:45: דובר צה"ל בערבית, אל"מ אביחי אדרעי, פרסם אזהרת פינוי לתושבים בלבנון: "אזהרה דחופה לתושבי לבנון, ובמיוחד לתושבי הכפר ערב אלגל. צה"ל יתקוף בקרוב תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה.

"אנו קוראים לתושבי המבנה המסומן באדום במפה המצורפת ובבניינים הסמוכים: אתם נמצאים ליד מבנה המשמש את חיזבאללה. למען ביטחונכם, עליכם להתפנות מיד ולהתרחק למרחק של 300 מטרים לפחות".

06:15: אזעקות הפעלו בזרעית שבגליל העליון בשל שיגור מלבנון.

06:00: דובר צה"ל הודיע הלילה כי צלפי יחידה 636 חיסלו מחבלים שיידו אבנים לעבר רכבים ישראליים בכביש מרכזי סמוך לסינג׳יל שבחטיבת שומרון.

החדשות המרכזיות מהלילה והבוקר

• איראן שיגרה הלילה מטחי טילים לעבר מדינת ישראל. מיליוני ישראלים במרכז הארץ ובשפלה נכנסו למרחבים מוגנים, השיגורים יורטו ובחסדי ה' לא היו נפגעים.

• דובר צה"ל הודיע לפנות בוקר כי צה"ל החל בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן.

• במקביל, צה״ל החל בגל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות.

• בתרחישי המלחמה שנערכו בבית הלבן הוכנסו מראש 'נקודות יציאה' שיאפשרו לנשיא דונלד טראמפ להכריז על סיום הלחימה אם יבחר בכך, לצד אפשרויות להגברת האש על איראן במקרה שהנשיא יבחר בכך, כך דווח ב-NBC.

• במהלך הלילה התפוצץ כטב"ם ששוגר מאיראן לעבר שגרירות ארה"ב בעיראק.