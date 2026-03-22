בזמן שנסע ברכבו במשגב עם: גבר נרצח מירי טיל נ"ט ששוגר מלבנון

זירת פגיעה ישירה של טיל במשגב עם ( צילום: דוברות מד"א )

גבר נרצח הבוקר (ראשון) לאחר שמחבלי חיזבאללה שיגרו טיל נ"ט לעבר הרכב בו נסע במשגב עם שבגבול לבנון. בזמן הטיפול בזירה הקשה, זוהו שיגורים נוספים מלבנון ואזעקות הופעלו ביישוב.

בנוסף לרכב בו שהה הגבר שנרצח, שני כלי רכב נוספים עלו בלהבות וכחות הכיבוי פעלו לכבות את השריפה ולוודא שאין לכודים נוספים בזירה. דובר צה"ל מסר: "לפני זמן קצר, זוהה ירי משטח לבנון לעבר יישוב בגבול הצפון. יש נזק ויש נפגעים. האירוע מתוחקר".

הזירה הקשה במשגב עם ( צילום: דובר מד"א )

מדוברות המשטרה נמסר: "לפני זמן קצר התקבל דיווח אודות פגיעת פריט אמל״ח ברכב באזור הגבול באצבע הגליל. מדיווח ראשוני עולה כי במקום נקבע מותו של אדם שזהותו טרם ידועה ומספר כלי רכב שעולים באש. כוחות המשטרה, בהם שוטרי המחוז הצפוני, לוחמי מג"ב וחבלני משטרת ישראל, פועלים במקום.

"אנו פונים לציבור להיות קשובים ולהשמע להנחיות, לא להגיע לאתרי נפילות טילים ואתרי הרס, לא לגעת ברסיסים או בחלקי יירוט, ולאפשר לכוחות המשטרה וההצלה לבצע פעולות מצילות חיים".