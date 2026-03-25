שעון הקיץ ייכנס לתוקפו מחר בלילה, בין חמישי לשישי 26 ל־27 במרץ 2026. בשעה 02:00 יוזזו מחוגי השעון שעה אחת קדימה ל־03:00. שעון הקיץ יימשך עד הלילה שבין שבת לראשון, 25 באוקטובר 2026, אז יחזור שעון החורף.

כיום ברוב הטלפונים השעה מתעדכנת באופן אוטומטי, ולכן בדרך כלל אין צורך לבצע שינוי ידני. מי שאינו בטוח יכול לבדוק בהגדרות המכשיר שהאפשרות של עדכון אוטומטי פעילה.

הזזת השעון נעשית בישראל בהתאם לחוק קביעת הזמן משנת 2013, הקובע כי בכל שנה, מהיום שישי שלפני יום ראשון האחרון במרץ ועד ליום ראשון האחרון באוקטובר, יוקדם הזמן בשעה אחת. מעבר זה נועד להתאים את שגרת החיים לשעות האור המשתנות ולנצל טוב יותר את שעות היום.

לשינוי השעון יש גם השפעה על הגוף. בתקופת החורף, כאשר יש יותר שעות חושך, עולה רמת המלטונין בגוף ואנשים נוטים להרגיש עייפים יותר.

במקביל, ירידה בחשיפה לאור עלולה להשפיע על רמות הסרוטונין ועל מצב הרוח. המעבר לשעון קיץ מסייע בהתאמת הפעילות היומיומית לשעות האור, מאפשר יותר אור בשעות הערב ותורם לניצול יעיל יותר של הזמן במהלך היום.