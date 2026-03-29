דובר צה"ל תא"ל אפי דפרין חושף הבוקר (ראשון) עוד פרטים על כתב חיזבאללה עלי שועייב שחוסל בתקיפה בלבנון.

שועייב, לפי דובר צה"ל, "גויס באופן רשמי כחבר בזרוע הצבאית של חיזבאללה בשנת 2020, אך בפועל משתף פעולה עם ארגון הטרור עוד משנת 2013". עוד מציין דפרין כי "תפקידו ביחידת המודיעין היה לצלם מידע מודיעיני ולהעבירו ליחידת 'כוח רדואן', תחת מסווה של עיתונאי". הוא מדגיש כי "פעילותו של שעיב לחשיפת מיקומי כוחות צה״ל היוותה איום ממשי על חיי כוחותינו בדרום לבנון". כפי שדווח אמש, במהלך השבת צה"ל תקף וחיסל את עלי חסן שעיב, מחבל ביחידת המודיעין של יחידת 'כוח רדואן' בארגון הטרור חיזבאללה.

במערכת הביטחון הסבירו המחבל עלי חסן שעיב שימש כמחבל בארגון הטרור חיזבאללה במסווה של עיתונאי ברשת 'אלמנאר', תוך שפעל באופן עקבי לחשוף את מיקומם של כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון ובקו הגבול, ועמד בקשר רציף עם מחבלים נוספים ביחידת 'כוח רדואן' בפרט ובארגון הטרור בכלל.

בנוסף, שעיב פעל להסתה נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל תוך שימוש כציר להפצת חומרי תעמולה של חיזבאללה.

בצה"ל הדגישו כי גם במהלך מבצע "שאגת הארי", המשיך בפעילותו ודיווח על מיקום של כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון.

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה, שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור איראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".