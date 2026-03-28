צפו ברגע החיסול

מחבל ב'כוח רדואן' | מטוסי קרב חיסלו את השופר של חיזבאללה בתקשורת הלבנונית

צה"ל חיסל את ה"עיתונאי" עלי שעיב, מי שהיה מחבל ב'כוח רדואן' של ארגון הטרור חיזבאללה ופעל במשך שנים במסווה של עיתונאי (צבא וביטחון)

צפו ברגע החיסול של עלי שועייב (צילום: דובר צה"ל)

צה"ל תקף וחיסל מוקדם יותר היום (שבת קודש) את עלי חסן שעיב, מחבל ביחידת המודיעין של יחידת 'כוח רדואן' בארגון הטרור .

במערכת הביטחון הסבירו המחבל עלי חסן שעיב שימש כמחבל בארגון הטרור חיזבאללה במסווה של עיתונאי ברשת 'אלמנאר', תוך שפעל באופן עקבי לחשוף את מיקומם של כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון ובקו הגבול, ועמד בקשר רציף עם מחבלים נוספים ביחידת 'כוח רדואן' בפרט ובארגון הטרור בכלל.

בנוסף, שעיב פעל להסתה נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל תוך שימוש כציר להפצת חומרי תעמולה של חיזבאללה.

בצה"ל הדגישו כי גם במהלך מבצע "שאגת הארי", המשיך בפעילותו ודיווח על מיקום של כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון.

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה, שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור איראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

בבלי
