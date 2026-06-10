טרגדיה נוראית בצפון: פעוט בן 3 נפל במדרגות הבניין ונהרג

אסון כבד התרחשה היום (רביעי) בשעות אחר הצהריים, כאשר פעוט כבן שלוש מצא את מותו הטראגי בצפון הארץ בעקבות נפילה קשה ממדרגות. האירוע המזעזע החל סמוך לשעה 14:55, אז התקבל דיווח בהול במוקד 101 של מגן דוד אדום במרחב שרון.

על פי הדיווח הראשוני, הפעוט הובא כשהוא מחוסר הכרה לחלוטין לנקודת חבירה עם צוותי הרפואה ליד ברטעה, לאחר שנפגע בצורה אנושה ובאופן מיידי נשקפה סכנה ממשית לחייו.

חובשים ופראמדיקים של מד"א שהגיעו במהירות למקום זיהו מיד כי הפעוט נמצא במצב קריטי, והחלו להילחם על חייו בשטח תוך הפעלת כל האמצעים הרפואיים העומדים לרשותם.

המראות בנקודת החבירה היו קשים ביותר, כאשר כוחות הרפואה נתקלו בילד הקטן כשהוא ללא דופק וללא נשימה. חובש בכיר במד"א משה כהן וחובש רפואת חירום במד"א עומר כבהה, שהיו מהראשונים לטפל בפעוט, שחזרו בדמעות את רגעי הדרמה הרפואית וסיפרו כי לדברי הנוכחים במקום, הילד ככל הנראה מעד ונפל במדרגות, ובעקבות כך ספג חבלה קשה ביותר שהובילה לקריסת מערכותיו.

הצוותים לא איבדו זמן ופתחו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות ומצילות חיים, אשר כללו עיסויי חזה ממושכים, הנשמות קצובות ומתן תרופות מיוחדות במטרה להחזיר את הדופק. תוך כדי מאמצי ההחייאה האינטנסיביים שלא פסקו לרגע, פינו הצוותים את הפעוט בניידת טיפול נמרץ לבית החולים הלל יפה, כשמצבו מוגדר אנוש והרופאים בחדר הטראומה ערוכים לקבלתו.

למרות המאמצים העילאיים של החובשים בדרך והצוותים הרפואיים בבית החולים, הנזק שנגרם לפעוט מהנפילה הקשה היה בלתי הפיך. בחלוף זמן קצר נאלצו גורמי הרפואה בבית החולים להרים ידיים ולקבוע בצער רב את מותו של הילד, דבר שהפך את האירוע הקשה לטרגדיה איומה ומטלטלת. נפילות בקרב גילאים רכים אלו הן סכנה מוחשית, ובמקרים מסוימים חבלה בראש או בעמוד השדרה כתוצאה מנפילה מגובה מדרגות עלולה להסתיים בתוצאה הקטלנית ביותר, כפי שלדאבון הלב קרה במקרה המצער הזה.

עם קבלת הדיווח הרשמי על מותו של הפעוט, נכנסו לתמונה כוחות הביטחון על מנת לבדוק את הרקע שהוביל לתוצאה הטראגית. משטרת ישראל הודיעה כי פתחה בחקירה מקיפה ודחופה של נסיבות המוות, ומוקד 100 של המשטרה ריכז את הדיווחים הראשוניים מהשטח. שוטרי תחנת עירון הגיעו מיד לזירה והחלו באיסוף ממצאים פורנזיים, גביית עדויות מהנוכחים וביצוע פעולות חקירה ראשוניות כדי להבין האם מדובר ברשלנות, בחוסר השגחה או בתאונה ביתית מחרידה ובלתי נמנעת. מהמשטרה נמסר כי החקירה נמצאת כעת בעיצומה ובראשיתה, וכלל כיווני החקירה נבדקים ביסודיות כדי לשפוך אור על רגעיו האחרונים של הפעוט.