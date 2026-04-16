הכותל המערבי, בימי המלחמה ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

אלפי מתפללים נהרו משעות הבוקר המוקדמות לרחבת הכותל המערבי לרגל ערב ראש חודש אייר, כאשר תפילות הנץ פתחו יום עמוס במיוחד של תפילות והתכנסויות. אולם האווירה הרוחנית הופרה בעקבות אירוע שעורר סערה בקרב המתפללים והנהלת הכותל.

על פי הודעת הקרן למורשת הכותל המערבי, פעלה קבוצה קטנה מארגון 'נשות הכותל' בניגוד לנהלים הקיימים במקום ובניגוד להסדרים שנקבעו בפסיקות. חברות הקבוצה ניסו להכניס ספר תורה לרחבה תוך שימוש במהלך שתואר כ'ניצול ציני' של אישה מבוגרת ונכה, כשהספר מוסתר על גבי הליכון. תגובות קשות מהקרן למורשת הכותל בקרן למורשת הכותל הגיבו בחריפות לאירוע והגדירו אותו כ'פגיעה חמורה בקדושת המקום ובכבוד ספר התורה'. בהודעה שפורסמה הודגש כי הקרן תמשיך לפעול בנחישות לשמירת הסדר והכבוד הראוי ברחבת הכותל המערבי. אנשי הכותל ששוחחו עם כתבנו הביעו זעזוע עמוק מהאירוע, והגדירו אותו כ'חציית קווים אדומים' וניסיון מכוון לעורר פרובוקציה במקום הקדוש ביותר לעם היהודי. 'לא ייתכן שקדושת הכותל תיפגע שוב ושוב בשם מאבקים זרים לרוח המקום', מסרו בכאב.

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

טענות הדדיות בין הצדדים

מנגד, בארגון דחו את הטענות ומסרו כי מדובר ב'אכיפה סלקטיבית ובריונית', והאשימו את הקרן בהתנהלות כוחנית. לטענתן, נמנעת מהן האפשרות להתפלל עם ספר תורה גם כאשר הן מסכימות לעבור למתחם השוויוני, דבר שלדבריהן מוכיח כי מדובר בניסיון 'להשתיק ולהדיר נשים'.

יצוין כי הכותל המערבי הוא האתר המבוקר ביותר בישראל, כאשר כ-16 מיליון מתפללים ומבקרים פוקדים אותו מדי שנה. בימים אלו, על רקע המצב הביטחוני והמגבלות שנקבעו, קיימת חשיבות מיוחדת לשמירה על הסדר והכבוד הראוי במקום הקדוש.

הקרן למורשת הכותל הבהירה כי תמשיך לפעול בהתאם לנהלים ולהסדרים המשפטיים הקיימים, תוך שמירה קפדנית על קדושת המקום וכבוד המתפללים.