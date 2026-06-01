המוזיקאי יונתן רזאל אושפז במצב קשה לאחר אירוע מוחי

עולם המוזיקה היהודית שרוי בדאגה: המוזיקאי, הזמר והמנצח יונתן רזאל (53) אושפז במצב קשה בבית החולים 'שערי צדק' בירושלים, לאחר שעבר אירוע מוחי. מקורביו מסרו כי מצבו מוגדר קשה והוא נתון בסכנת חיים, והם קוראים לציבור הרחב להרבות בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלמה.

"אנחנו זקוקים לקריעת שערי שמיים", מסרו המקורבים בשיחה עם 'בבלי', "הוא זקוק להרבה תפילות בשעה זו". משפחתו מבקשים מהציבור להתפלל לרפואת יונתן עדי בן חיה רחל, בתוך שאר חולי ישראל.

מנחלאות ועד לבמות הגדולות

יונתן רזאל, יליד ניו יורק (1973) ובנם הבכור של קרול ומיכה רזאל, נחשב לאחד מעמודי התווך של המוזיקה היהודית המודרנית. רזאל, אחיו של המוזיקאי אהרן רזאל, עלה לישראל בגיל שנתיים וגדל בשכונת נחלאות בירושלים.

רזאל ניחן בהשכלה מוזיקלית רחבה ומעמיקה; הוא למד בצעירותו מוזיקה קלאסית, נגינה בפסנתר ובצ'לו, הלחנה וניצוח. את שירותו הצבאי עשה כמוזיקאי מצטיין, ובהמשך כיהן כמנצח בתזמורת הקאמרית הישראלית ובסימפונט רעננה, לצד הופעות עם תזמורות ברחבי העולם.

בשנת 2008 הוציא רזאל את העיבוד והלחן המחודש ללהיט "והיא שעמדה", אותו ביצע יחד עם יעקב שוואקי – שיר שהפך לנכס צאן ברזל בכל בית יהודי. רזאל ידוע בשילוב הייחודי שבין עולם התורה לעולם היצירה, כאשר הוא מקפיד לחלק את יומו בין לימוד תורה בבוקר לבין עבודה מוזיקלית.

בשנים האחרונות המשיך רזאל ליצור ולהופיע בפני קהל רחב. לפני תקופה הוציא סינגל חדש בשם "היינו כחולמים", בו הוא שר את המילים מפרק קכ"א בתהילים בלחן מרגש שהלחין בהשראת בית הכנסת העתיק בסוסיא. "אנחנו העם שזרע כל כך הרבה בדמעה, אך יודע גם תמיד לשמוח ולקוות לקצור ברינה", שיתף אז.

קריאה דחופה לתפילה

משפחתו ומקורביו של רזאל מבקשים מהציבור הרחב להרבות בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלמה. יצוין כי רזאל הוא אמן מוערך ואהוב בקרב הציבור החרדי והדתי, והשפעתו על עולם המוזיקה היהודית רבה ומשמעותית.

נא התפללו לרפואת: יונתן עדי בן חיה רחל, בתוך שאר חולי ישראל.

שִׁיר לַמַּעֲלוֹת: אֶשָּׂא עֵינַי אֶל הֶהָרִים מֵאַיִן יָבֹא עֶזְרִי. עֶזְרִי מֵעִם ה' עֹשֵׂה שָׁמַיִם וָאָרֶץ. אַל יִתֵּן לַמּוֹט רַגְלֶךָ אַל יָנוּם שֹׁמְרֶךָ. הִנֵּה לֹא יָנוּם וְלֹא יִישָׁן שׁוֹמֵר יִשְׂרָאֵל. ה' שֹׁמְרֶךָ ה' צִלְּךָ עַל יַד יְמִינֶךָ. יוֹמָם הַשֶּׁמֶשׁ לֹא יַכֶּכָּה וְיָרֵחַ בַּלָּיְלָה. ה' יִשְׁמָרְךָ מִכָּל רָע יִשְׁמֹר אֶת נַפְשֶׁךָ. ה' יִשְׁמָר צֵאתְךָ וּבוֹאֶךָ מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם.