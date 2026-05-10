איראן: "נגבה דמי חסות על כבלי אינטרנט תת-ימיים במצר הורמוז"

כבל תת ימי ( צילום: Shutterstock )

בצעד חסר תקדים, קראו כלי תקשורת איראניים המזוהים עם משמרות המהפכה לגבות "דמי חסות" ממדינות מהמערב בגין כבלי האינטרנט התת-ימיים שעוברים דרך מצר הורמוז. כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, והוסיפה כי טהרן מסתמכת על מה שהיא מגדירה כ"ריבונות" על קרקעית הים באזור.

על פי הדיווח, איראן מבססת את דרישתה על סעיף 34 באמנת האו"ם לחוק הים, ובהתאם לכך קראה תסנים להטיל דמי רישוי ראשוניים ותשלומים שנתיים על חברות זרות המפעילות כבלים באזור. הדרישה כוללת חיוב של ענקיות טכנולוגיה כמו "מטא", "אמזון" ו"מיקרוסופט" לפעול בהתאם, לצד הענקת בלעדיות לאיראן על תחזוקת הכבלים ותיקונם. מצר הורמוז - נקודת מפתח לתקשורת עולמית מצר הורמוז משמש נתיב מרכזי לכבלי תקשורת תת-ימיים המחברים בין אירופה לאסיה. כבלים אלו מהווים עורק חיוני לתקשורת האינטרנט העולמית, ומעבירים נתונים בהיקפים עצומים מדי יום. הדרישה האיראנית מגיעה על רקע המתיחות הביטחונית באזור, כאשר טהרן מנסה למצוא דרכים לעקוף את הסנקציות האמריקניות. פרטים חדשים ומפתיעים על התשובה האיראנית שעוררה את זעמו של טראמפ ישראל גראדווהל | 22:26 יצוין כי בעבר נרשמו מקרים של פגיעות בכבלי תקשורת תת-ימיים באזור ים סוף, שגרמו להפרעות נרחבות בשירותי האינטרנט במדינות רבות. תקלה רחבת היקף בכבלי תקשורת מרכזיים ליד חופי ג'דה פגעה בשירותי אינטרנט של מדינות רבות באסיה ובמזרח התיכון, כאשר חלק מהגורמים ייחסו זאת לפעילות החות'ים באזור.

הנשיא טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

על רקע הסנקציות האמריקניות

הדרישה האיראנית מגיעה בעיתוי שבו ממשל טראמפ מהדק את המצור על איראן ודוחה את חידוש המשא ומתן הגרעיני. טהרן מנסה למצוא דרכים חלופיות להכנסות כלכליות, כאשר הסנקציות האמריקניות פוגעות קשות במשק האיראני.

"המיקום של איראן כצומת בין מזרח, מערב, צפון ודרום, חרף הלחצים והמגבלות הנובעים מהסנקציות והמאמצים של ארה"ב להגביל את נתיבי הסחר, אינו ניתן למחיקה או למצור", נכתב בדיווח סוכנות תסנים. המשטר בטהרן רואה בשליטה על תשתיות תקשורת קריטיות מקור פוטנציאלי להכנסות ולמינוף מדיני.

סוכנות תסנים - זרוע תקשורתית של משמרות המהפכה

סוכנות הידיעות תסנים, שפרסמה את הדרישה, ידועה כזרוע תקשורתית של משמרות המהפכה האיראניות. בעבר פרסמה הסוכנות תכנים תעמולתיים שונים, כולל טענות משעשעות על 'יחידת הספקטרום' של צה"ל, שלפיהן היחידה משנה מסלול טילים איראניים כדי שיפגעו באזרחים.

לא ברור אם הדרישה לגבות דמי חסות על כבלי האינטרנט משקפת מדיניות רשמית של המשטר האיראני, או שמדובר בבלון ניסוי תקשורתי. כך או כך, הדרישה מעלה שאלות לגבי פגיעות התשתיות הקריטיות העולמיות העוברות דרך אזורים רגישים מבחינה גיאופוליטית.