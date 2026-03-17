מקרון דוחה את טראמפ | ההודעה של נשיא צרפת שצפויה לעורר זעם בוושינגטון

אחרי שטראמפ אמר בימים האחרונים כי מדינות רבות - כולל מאירופה, יבואו לסייע בפתיחת מצרי הורמוז, נשיא צרפת דחה היום את הדברים | מקרון מבהיר: "צרפת לא תשתתף במבצע לפתיחת מצרי הורמוז" (בעולם) 

משחק הורדת ידיים, מקרון וטראמפ

נשיא צרפת עמנואל מקרון דחה היום (שלישי) בפתח ישיבת קבינט את קריאתו של למדינות אירופה להשתתף במבצע לפתיחת .

"בכל הנוגע למצרי הורמוז, שזה בוודאי הנושא הרגיש ביותר כרגע, אנחנו לא חלק מהעימות. ממילא, לעולם צרפת לא תיקח חלק במבצע לפתיחת מצרי הורמוז או לשחרורו בקונטקסט הנוכחי".

"עם זאת", אמר מקרון, "אנחנו משוכנעים שברגע שהמצב יירגע, ברגע שההפצצות יפסיקו, אנחנו מוכנים יחד עם מדינות נוספות לקחת חלק בליווי של ספינות במיצר".

מתחילת המערכה, הבהירה צרפת כי היא אינה רואה את עצמה כחלק מהמלחמה מול איראן, וכי לרפובליקה יש תפקיד הגנתי בלבד על כוחותיה.

בנוסף, באיראן מוחזקים כיום בשגרירות הצרפתית שני צרפתים ששוחחרו אך לאחרונה מכלא אווין הידוע לשמצה, כאשר קיים חשש מצד צרפת לפעולת נקם איראנית נגד השניים ונציגיה בשגרירות.

