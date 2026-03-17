נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם היום (שלישי) פוסט ארוך ומפורט, בו סיפר על הדחייה של מדינות רבות בעולם להצטרף למלחמתו נגד איראן וקיום מבצע לפתיחת מצרי הורמוז.

אלא, שבמקום לקרוא למדינות אלו בשמן - כמו שעשה עבור אוסטרליה, יפן ודרום קוריאה באותו פוסט, בחר נשיא ארה"ב לתייג את קבוצת המדינות שהפנו לו עורף כ"מדינות נאט"ו".

את אותן מדינות, כמו צרפת גרמניה או בריטניה, יכול היה הנשיא האמריקני לתייג כ'אירופה', או פשוט לקרוא להן בשמן. הבחירה של נשיא ארה"ב להזכיר את ברית נאט"ו אינה תמימה כלל, ולמעשה מעוררת את החרדה הגדולה ביותר של אירופה מאז בחירתו של טראמפ, ברקע המלחמה עקובת הדם באוקראינה.

מאז נבחר טראמפ לכס הנשיאות, ולמעשה גם קודם לכן, הבהיר הנשיא פעמים רבות את היעדר מחויבותה של ארה"ב בראשותו לברית הטרנס-אטלנטית.

פעם אחר פעם, התבטא טראמפ באופן מרומז אודות חוסר היעילות של נאט"ו, ובעיקר על התרומה הנדיבה מדי לטעמו של כסף אמריקני לברית.

טראמפ דרש ממדינות נאט"ו להעלות את הוצאות הביטחון שלהן באופן דרמטי, ואף איים שאם לא, "יגיד לפוטין לתקוף לעזאזל את מה שהוא רוצה".

היום, חזר טראמפ על המסר לפיו ארה"ב מבצעת למעשה את העבודה השחורה של נאט"ו: "עם זאת, איני מופתע מפעולתם, משום שתמיד ראיתי בנאט"ו, שבו אנו מוציאים מאות מיליארדי דולרים בשנה על הגנה על אותן מדינות, אירוע חד-סטרי - אנו נגן עליהן, אך הן לא יעשו דבר למעננו, במיוחד לא בעת צרה", כתב טראמפ.

בתחילת הפוסט, בחר נשיא ארה"ב להכניס את המילים "בעלות בריתנו" תחת מירכאות, כאשר הוא מדגיש למעשה כי הברית אינה אמינה.

מדובר באיום, מרומז אמנם, אך הכוונות מאחוריו ברורות מאוד ליושבים בארמון האליזה ובדאונינג 10.

דקות לאחר מכן, הבהיר הנשיא בפגישה בחדר הסגלגל את כוונותיו באופן ברור יותר: "לא היינו צריכים לעזור לאוקראינה".

ובמילים אחרות: מעכשיו, תסתדרו בלעדיי.