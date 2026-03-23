ברקע הדיווחים על המשא ומתן המתקדם בין ארצות הברית לאיראן, האיראנים חושדים בכנות הכוונות האמריקניות – בין היתר על רקע דבריו של טראמפ על לוח זמנים קצר של חמישה ימים.

כאשר במקביל, שני כוחות משימה של המארינס האמריקנים, מהאוקיינוס האטלנטי ומהאוקיינוס השקט, נמצאים בדרכם לאזור המפרץ. מדובר בכ-5,000 נחתים – כוח שאינו עצום כשלעצמו, אך בשילוב עם תקיפות אוויריות עשוי להיות משמעותי.

כ-2,200 חיילי מארינס ושלוש ספינות מלחמה יצאו מקליפורניה בשבוע שעבר, כך על פי שני גורמים אמריקנים - וייתכן שייקח לפחות שלושה שבועות עד שהם יגיעו לאזור. מדובר במשלחת שנייה של כוח משימה ימי שיצאה לאזור, כשגם הראשונה שיצאה מהאוקיינוס השקט עדיין עושה את דרכה למזרח התיכון.

במקביל, בניו יורק טיימס דווח כי בכירים בצבא ארה"ב שוקלים לשלוח למלחמה באיראן חטיבה של כ-3,000 לוחמים מהדיביזיה המוטסת 82, אך טרם התקבלו הוראות כאלה מהפנטגון או מפיקוד המרכז האמריקני. הכוחות הללו עשויים לשמש להשתלטות על האי ח'ארג, אולי בסיוע של כוחות הנחתים מיחידת המשלוח הימית 31.

איראן הכחישה מוקדם יותר היום את טענותיו של הנשיא דונלד טראמפ שמשא ומתן בין הצדדים כבר מתנהל, אבל בכיר איראני הודה בפני אל-ג'זירה שמסרים בין המדינות הוחלפו – לפי הדיווחים גם בתיווך פקיסטני וגם בתיווך של מדינות שונות במזרח התיכון – וטען כי וושינגטון מסרבת להיענות לדרישות של טהרן, בהן תשלום פיצויים על נזקי ההפצצות.