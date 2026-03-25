סוחרים השקיעו חצי מיליארד דולר בחוזים על ירידת מחיר הנפט דקות לפני פרסום על דחיית התקיפה באיראן, שהוביל לצניחה חדה של 15% בשוק האנרגיה העולמי. ב'רויטרס' מדווחים על עסקאות המעלות חשד כי אותם גורמים ידעו מראש על ירידת המחירים הצפויה.

נתוני הבורסה וחישובי סוכנות הידיעות רויטרס חושפים פעילות מסחר חריגה ומעוררת תהיות שהתרחשה דקות ספורות לפני פרסום ההודעה של הנשיא טראמפ על משא ומתן עם איראן.

בין השעות 10:49 ל-10:50 שעון גריניץ', כ-15 דקות לפני שהפוסט של טראמפ עלה לאוויר, סוחרים הימרו על ירידת מחירים באמצעות רכישת חוזים עתידיים בשווי של יותר מ-500 מיליון דולר. הנתונים מראים כי המכירות שלטו בנפח המסחר באותן דקות, מה שמעיד על משקיעים שצפו מראש את ירידת הערך הצפויה.

הודעה דרמטית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על דחיית התקיפה המתוכננת נגד תשתיות האנרגיה של איראן בחמישה ימים הובילה לצניחה חדה של 15% במחירי הנפט הגולמי בתוך דקות ספורות. הצניחה התרחשה לאחר שהנשיא כתב בפוסט ברשת החברתית כי מתקיימים מגעים בונים בין וושינגטון לטהרן, מה שהפיג את החשש המיידי מהסלמה צבאית שהייתה משתקת את אספקת האנרגיה מהמפרץ הפרסי.

השוק הגיב בעוצמה חסרת תקדים לפרסום בשעה 11:05. בתוך 60 שניות בלבד החליפו ידיים כ-13 מיליון חביות נפט, נפח מסחר עצום שגרם למחיר הנפט מסוג ברנט לצנול מ-112 דולר לחבית לכ-99 דולר. במקביל, הנפט מסוג WTI ירד למחיר של 86 דולר לחבית. הזינוק בכמות העסקאות באותה דקה היה גבוה משמעותית מכל פעילות שנרשמה מוקדם יותר באותו יום מסחר.

למרות הירידה החדה בעקבות דברי הנשיא, מחירי האנרגיה העולמיים נותרו גבוהים בשיעור של כ-40% בהשוואה לרמות שנרשמו לפני פרוץ הסכסוך במזרח התיכון בסוף פברואר. המלחמה הובילה לניתוק של כחמישית מאספקת הנפט היומית בעולם, נתון שהקפיץ את נפחי המסחר הממוצעים לרמות שיא של למעלה ממיליון חוזים ביום, השווים למיליארד חביות נפט.

הגופים הרגולטוריים, בהם רשות ניירות הערך האמריקנית והבורסות המרכזיות בלונדון ובניו יורק, סירבו להגיב לפניית רויטרס בנוגע למסחר המקדים החשוד. גם מהבית הלבן לא נמסרה תגובה רשמית לממצאים. נכון לעכשיו, מחיר הנפט נסחר סביב 104 דולר לחבית, כאשר אי הוודאות בשווקים נמשכת, במיוחד לאחר שהממשל בטהרן הכחיש את קיומן של שיחות ישירות עם ארצות הברית.