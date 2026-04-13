"כמו לנחות על קופסת גפרורים" | איך נוחתים על נושאת מטוסים?

נחיתה על נושאת מטוסים נחשבת לאחד האתגרים המורכבים ביותר עבור טייסי קרב, ואדמירל דויד דספוג'ר מהצי הצרפתי משחזר את רגעי ההיסוס הראשונים מול המשימה התובענית.

לדבריו, המראה שנשקף מתא הטייס בגובה רב עשוי להרתיע גם את המנוסים שבטייסים, כאשר כלי השיט העצום נראה כנקודה זעירה בלב ים.

"המקום שבו אני יכול לומר שהיה לי שבריר של היסוס, זה כשמגובה רב הגעתי בפעם הראשונה מעל נושאת המטוסים," שיתף דספוג'ר בתיאור התחושות האישיות שלו. הוא הוסיף כי "המחשבה שהייתה לי במטוס כשראיתי אותה הייתה: אבל זה גדול כמו קופסת גפרורים."

האדמירל הסביר כי למרות החששות הראשוניים והשאלה "האם אני אצליח לעשות את זה?", מדובר במיומנות שנרכשת בתהליך למידה קפדני. הוא השווה את המורכבות הטכנית של הפעולה לניסיון להנחית כלי טיס כבד על שטח מצומצם ביותר בתנאים קיצוניים של מהירות ודיוק.

"בסופו של דבר, הכל נלמד," ציין האדמירל כשהוא מתאר את היכולת המקצועית הנדרשת מהטייסים. לדבריו, הפעולה של נחיתה על הסיפון "שקולה, פחות או יותר, להצבת גלגלי המטוס, שמתקרב במהירות של כ-250 קמ"ש, על שטח בגודל של מגרש טניס."