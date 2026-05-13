ישראלית נהרגה ומספר ישראלים נוספים נפצעו בתאונת דרכים קשה

אירוע קשה באמריקה המרכזית: אזרחית ישראלית קיפחה את חייה היום (רביעי) בתאונת דרכים קטלנית שהתרחשה בלה צ'וררה שבפנמה. באירוע נפצעו מספר ישראלים נוספים בדרגות פציעה שונות.

התאונה אירעה כאשר מיניבוס הסעות שבו נסעו המטיילים הישראלים התנגש בעוצמה באוטובוס מקומי. כתוצאה מההתנגשות הקשה, נקבע מותה של האישה בזירה, ויתר הנפגעים פונו לקבלת טיפול רפואי דחוף בבית החולים המקומי.

עם קבלת הדיווח במוקד הבינלאומי של זק"א, הוקפצו צוותי הארגון למקום. מפקד זק"א פנמה, יוסף דוויר, הגיע לזירה יחד עם מתנדבים מקומיים כדי לטפל בכבוד המת ולאסוף ממצאים מהשטח. במקביל, הצוותים מלווים את הפצועים המאושפזים ואת בני משפחותיהם בשעות הקשות הללו.

ברוך נידאם, מנהל החטיבה הבינלאומית של זק"א, ציין כי הארגון פועל בשיתוף פעולה הדוק עם משרד החוץ כדי להסדיר את הבאת גופת המנוחה לקבורה בישראל בזמן הקצר ביותר. כמו כן, נעשים מאמצים לתיאום הטסת הפצועים להמשך טיפול רפואי בארץ. מהארגון נמסר כי הם עומדים בקשר רציף עם הרשויות המקומיות, הפועלות לסיום הליכי השחרור של הנפגעים לישראל.