נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל לפרוש מברית נאט"ו ומפקפק במחויבות ארצו להסכם ההגנה ההדדית, על רקע כעסו על בנות הברית האירופיות בשל חוסר תמיכתן בפתיחת מצר הורמוז לשיט במהלך המלחמה באיראן, כך לפי דיווח דרמטי ב'דר שפיגל'.

כחלק מקו זה, הממשל בוושינגטון מתכנן לצמצם באופן משמעותי את הסיוע הצבאי שיעמוד לרשות המדינות באירופה בזמן משבר.

לפי דיווח בכלי התקשורת הגרמני אשר אומת על ידי שלושה מקורות של סוכנות הידיעות רויטרס, האמריקנים מתכוונים לספק רק מחצית ממספר המפציצים האסטרטגיים שהוקצו בעבר. שליח ארצות הברית, אלכסנדר ולז-גרין, הבהיר בדיון סגור כי "מספר מטוסי הקרב האמריקנים צפוי לרדת בשליש".

התוכנית האמריקנית כוללת גם הפחתה במספר המשחיתות של חיל הים שיעמדו לרשות הברית, והפסקה מוחלטת של אספקת צוללות. בנוסף לכך, הובהר למדינות אירופה כי הן ייאלצו לספק בעצמן מל"טים לאיסוף מודיעין, לאור כוונת וושינגטון לצמצם באופן משמעותי את אספקת הדגמים החמושים.

התוכנית הוצגה בסוף השבוע שעבר במטה נאט"ו בבריסל על ידי שליחו של שר ההגנה האמריקני, פיט הגסת'. הצעדים הללו מצטרפים להצהרות קודמות של טראמפ נגד תקציבי הביטחון של מדינות אירופה, להבטחתו להסיג אלפי חיילים מגרמניה, ולמתיחות סביב שאיפתו להשתלט על גרינלנד.

משרד הביטחון הגרמני סירב להגיב לפניית רויטרס בעניין. מנגד, דוברת נאט"ו מסרה לשפיגל כי הייתה "הסתמכות יתר" על ארצות הברית בתכנון הכוח, וכי לאור העובדה שאירופה וקנדה משקיעות כעת יותר בהגנה, ניתן לארגן מחדש את האחריות הצבאית בתוך הברית.