צמד היוצרים 'חברותא' - דייויד טויב ומוישל'ה שניידר - הוציא לאור השבוע שיר חדש לימי הרחמים, הנושא את השם 'שוב חודש אלול'. השיר, שנכתב והולחן על ידי דייויד טויב, מציג גישה מיוחדת לתקופת אלול: במקום מסר חד של התעוררות, הוא בנוי כשיח פנימי כן עם עצמו.

השיר משלב שני מישורים - מחד גיסא, התוודות על השנה שחלפה, על הקבלות הטובות שלא התממשו ועל היעדים הרוחניים שלא הושגו. מאידך גיסא, תפילה לסייעתא דשמיא ולכוחות מחודשים כדי לקום ולשוב בתשובה שלמה גם באלול הנוכחי. המתח הרגשי שנוצר בין שני הקולות הללו נוגע בליבו של כל אדם המתמודד עם המאבק הרוחני של ימים אלו.

מסר השיר עוסק בנקודה מהותית בעבודת התשובה - ההכרה שנפילות הן חלק טבעי מהדרך, ושהעיקר הוא היכולת להתרומם שוב ושוב. 'שוב חודש אלול' מעניק חיזוק ותקווה למי שחש שנכשל במהלך השנה, ומזכיר שהדרך לתשובה שלמה פתוחה תמיד.

את השיר מבצעים שני חברי הצמד יחדיו, כאשר קולותיהם משתלבים בהרמוניה מרגשת. העיבוד המוזיקלי וההפקה בוצעו על ידי דייויד טויב, והמאסטרינג נעשה בידי רונן הלל. את הקליפ צילמו וערכו חברי 'חברותא' בעצמם, תוך שמירה על האינטימיות והאותנטיות של המסר.

מחרוזת ניגוני ברסלב לקראת אומן בבלי | 24.08.26

צילום במקום בעל משמעות מיוחדת

בחירת מקום הצילום נעשתה במחשבה תחילה. הקליפ צולם על קברו של האמורא הקדוש רבי אבהו, הקבור בחוף הים בקיסריה. רבי אבהו זצ"ל ידוע באמרתו המפורסמת 'במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד' - דברים המתחברים באופן ישיר למסר המרכזי של השיר. הבחירה במקום זה משקפת את העומק והמחשבה שהושקעו ביצירה, ואת הרצון להעביר מסר של תקווה באפשרות של כל אדם לשוב בתשובה שלמה.

הקליפ, שצולם על רקע נוף הים והטבע שבקיסריה, משלב את היופי החזותי עם המסר הרוחני. הגרפיקה עוצבה על ידי Nadav - Graphic. השילוב בין המוזיקה, המילים, המקום המשמעותי והצילום יוצר חוויה שלמה המחברת את הצופה והמאזין לאווירת ימי הרחמים.