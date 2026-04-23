ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פרסם היום (חמישי) טור ארוך ותוקפני בו הוא יוצא בחריפות נגד הממשלה הנוכחית. בטור, שמתמקד בנושא גיוס חרדים ותקציבי המגזר, טען בנט כי "קואליציית נתניהו-דרעי-סמוטריץ זה לא ימין - זו אנרכיה, זה פירוק ישראל".

בנט, שמנסה לבסס את עצמו כמוביל "הימין הליברלי האמיתי", הקדיש חלק ניכר מהטור לתקיפת מדיניות הממשלה כלפי המגזר החרדי. "הם מעבירים עשרות מילארדי שקלים כדי לעודד צעירים חרדים בריאים לא לקחת אחריות על חייהם", כתב, תוך שהוא מוסיף: "לא ללמוד מקצוע, לא לצאת לשוק העבודה ולפרנס את עצמם ואת משפחתם, ויוצרים אימפריה של קצבאות וחיים של תלות מוחלטת באחרים".

בהמשך הטור, בנט תקף את הממשלה על כך שלדבריו היא "לא רק שלא מגייסת חרדים, אלא פועלת אקטיבית נגד צה"ל ומעבירה בעת מלחמה מיליארדי שקלים לעידוד השתמטות". הוא התייחס למה שכינה "ליל הביזה" והוסיף: "הם גם תוקפים ללא הרף את הרמטכ"ל ואת מפקדי צה"ל. מי שמחליש את צה"ל הוא לא ימין".

בנט פירט את עמדותיו בנושאים שונים, כשהוא מדגיש: "איחוד העם, תיקון המדינה, עוצמה כלכלית מדינית ובטחונית, הפסקה מוחלטת של תמיכות כספיות לאנשים בריאים, גיוס לכל, חוק וסדר בכל הארץ". לדבריו, "זה ימין אמיתי, זה מה שרוב עם ישראל מאמין בו".

יצוין כי בנט עצמו מצוי בימים אלה במרכז מספר מחלוקות. השבוע נדרש על ידי גורמי ביטחון להסיר פרסום שבו חשף את זהותו של איש שב"כ שהיה אחד ממאבטחיו, בניגוד מוחלט לחוק השב"כ האוסר על פרסום זהותם של עובדי השירות.

בסיום הטור, בנט הבטיח כי "בקרוב, כמו בהונגריה, העם יחליף בקלפי את 'הימין המסואב' בימין ליברלי ציוני אמיתי". לדבריו, "התיקון יגיע בקרוב" - הבטחה שככל הנראה תיבחן רק במועד הבחירות הבא.

המתיחות בגוש האופוזיציה

דברי בנט מגיעים על רקע מתיחות גוברת בגוש האופוזיציה. השבוע נחשפה הקלטה מכנס פעילים סגור של מפלגת המילואימניקים, בה נשמע יו"ר המפלגה יועז הנדל מאשים את גדי איזנקוט ב"ניסיון לחסל אותו פוליטית". הנדל טען כי "הגוש הזה לא מתעסק בלהציע חלופה, אלא בלתקוף אחד את השני".