נופש ( צילום: shutterstock )

גל האנטישמיות השוטף את אירופה מציג פנים חדשות ומתוחכמות, המגיעות הפעם במסווה של "רדיפת צדק וזכויות אדם". סיפורו המקומם של הרב יוני ברנבוים שליט"א, מרבני בריטניה ורבה של קהילת פינצ'לי בלונדון, חושף כיצד הפך הציבור היהודי באירופה לחשוד מיידי, הנדרש להוכיח "ניקיון כפיים" כדי לקבל שירות בסיסי.

הסיפור החל בתחילת חודש מאי האחרון, כאשר הרב ברנבוים ביקש להזמין מקום נופש עבור בני משפחתו לחופשת הקיץ במזרח צרפת. ההזמנה בוצעה כבדרך בשגרה באמצעות כתובת המייל האישית שלו, הכוללת את המילה "רב" (Rabbi). התכתובת הייתה עניינית, בעלי המקום אישרו את ההזמנה ומשפחת ברנבוים אף שילמה כמקובל מקדמה בגובה 50% מעלות האירוח. אלא שכעבור כחודש, נחתה בתיבת הדואר של הרב הודעה דרמטית ומקוממת מבעלי הצימר, שהפכה חופשה משפחתית רגילה למפגן של אפליה ואנטישמיות במסווה נאור. החקירה: "האם אתה מגנה את פשעי הצבא הישראלי?" טראמפ מאבד את זה: שישה נעצרו בגלל השחתה - הגולשים העמידו אותו במקום ישראל גרוס | 23.06.26 האמירה החריגה של טראמפ לביבי: "אפילו שני היהודים בשיחה הזו שונאים אותך" ישראל גרוס | 23.06.26 "הססנו במשך זמן מה אם להציג בפניך את הדברים, שכן מדובר בנושא רגיש וכואב", פתחו בעלי המקום ההולנדים את מכתבם, והסבירו כי סקרנותם התעוררה למראה המילה "רב" במייל שלו, דבר שהוביל אותם לערוך עליו חיפוש מהיר ברשת האינטרנט. בהמשך המכתב הציבו בעלי המקום אולטימטום חסר תקדים לרב הקהילה: "האם תוכל לאשר לנו שאתה משתייך לתנועה יהודית ליברלית המגנה את הפעולות האלימות של צבא ישראל בעזה, בגדה המערבית ובלבנון? אנו מתנגדים לכל צורה של טרור, כמו של חמאס וחיזבאללה, אך מתנגדים לחלוטין לפעולות הבלתי אנושיות של צבא ישראל". בעלי הצימר הוסיפו כי אם הרב לא יעמוד במבחן הטוהר הפוליטי שהציבו, "לצערנו לא נוכל לארח אתכם, שכן הדבר נוגד קשות את עקרונותינו. במקרה כזה נבטל את ההזמנה ונחזיר את המקדמה". הם אף הגדילו לעשות וטענו בצדקנות כי היו מציגים שאלה דומה גם לאורח מלבנון, עזה או איראן, "כל עוד הם מתנערים מהטרור כלפי ישראל".

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר ( צילום: שאטרסטוק )

תגובת הרב: "תזכורת אפלה לשיתוף הפעולה בהולנד"

הרב ברנבוים, שחש פגוע ומזועזע מהדרישה להעמידו ב"מבחן טוהר" פוליטי רק בשל היותו רב ויהודי, שיגר לבעלי המקום מכתב תשובה נוקב, חריף ומנומק, שבו סירב להתרפס והטיח בהם מראה חושפנית.

"אני שוקד בימים האחרונים על תרעומת ומתוך עצב עמוק על תוכן המייל שלכם", כתב הרב. "אני יהודי בריטי, סבי לחם בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה וסיכן את חייו כדי שאתם תוכלו לבנות את החברה ה'ליברלית' שאתם מתהדרים בה. בשום שלב לא ציינתי את דתי, כי זה לא היה רלוונטי. היינו פשוט משפחה שרוצה לשכור נכס. אך כשראיתם שאני רב, החלטתם לחקור את עמדותיי הפוליטיות כדי להחליט אם אני 'היהודי הטוב' או 'היהודי הרע'".

"ציינתם באתר שלכם כי אתם ממוצא הולנדי. כידוע לכם, 70 אחוז מיהודי הולנד נרצחו בשואה – השיעור הגבוה ביותר במערב אירופה. הנאצים הצליחו בכך הודות למאות אלפי משתפי פעולה הולנדים בקרב המנהל והחברה הכללית. איך הייתם מרגישים אם הייתי שואל אתכם מה עשו הסבים שלכם בהולנד בזמן המלחמה? האם הם העלימו עין כשלקחו את שכניהם היהודים? אותם משתפי פעולה לא ראו את עצמם כאנשים רעים, הם פשוט האמינו לנרטיב מעוות"

בהמשך מכתבו הבהיר הרב כי אין בכוונת משפחתו לדרוך במקום, ודרש את כספו חזרה באופן מיידי. "כתבתם לי מתוך תחושת מוסריות מעוותת, אך האמת היא שבעיניכם אני קודם כל יהודי, ולכן הרגשתם צורך לבחון אותי ואת משפחתי", סיכם.

האנטישמיות המודרנית: עטופה בשפה של "זכויות אדם"

בתגובה למכתבו הנוקב, סירבו בעלי המקום להתנצל ואף התבצרו בעמדתם. הם טענו כי אינם מפלים על רקע דת או מוצא, וכי יש להם "חברים מוסלמים ויהודים", אך עמדו על זכותם "לא לספק מחסה למי שתומך בהתנהגות פשיסטית", וביטלו את ההזמנה באופן סופי.

הרב ברנבוים מסכם את החוויה הקשה במסר מהדהד לכלל הציבור היהודי: "רבים מדמיינים אנטישמיות רק בצורתה הגסה – צלבי קרס על קירות או אלימות ברחוב. אך האפליה שאנו ניצבים מולה כיום מגיעה לרוב כשהיא עטופה בשפה יפה של זכויות אדם וצדק חברתי. היא טוענת שאין לה דבר נגד יהודים, אך בפועל היא מסמנת כל יהודי כחשוד עד שיוכיח את 'טהרתו'".

לדבריו, מדובר בהמשך ישיר להיסטוריה האירופית: בימי הביניים דרשו מהיהודים להוכיח טהר דתית באמצעות טבילה, תחת המשטר הנאצי דרשו טהרה גזעית, וכעת דורשים מהם טהרה פוליטית. "חברה חוצה קו אדום ומסוכן כאשר יהודי אינו יכול להיות פשוט לקוח, שכן או נופש. ברגע שיהודי נדרש להסביר, להצדיק או להתנער מעמו כדי להתקבל – השוויון כבר נטש את החדר", הוא מסכם.