ועדת הבחירות מתארגנת נגד מניפולציות AI בבחירות הקרובות

במרכז הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית התקיים היום (שני) יום עיון מיוחד בנושא ההתמודדות עם השפעה פסולה בעידן הבינה המלאכותית. האירוע, שנערך בהשתתפות נציגים מארגונים אזרחיים, גופי הביטחון, משרדי ממשלה והנהלת הוועדה, מהווה חלק מהיערכות נרחבת לקראת הבחירות הצפויות.

יו"ר הוועדה, המנכ"לית וראשי האגפים השתתפו ביום העיון, שמטרתו לגבש כיווני פעולה מעשיים להתמודדות עם אתגר חדש ומשמעותי. כידוע, הבחירות לכנסת מהוות את המבצע האזרחי הגדול ביותר במדינה, המתבצע בלוח זמנים דחוק ומלווה באתגרים רבים המתחדשים ממערכת בחירות אחת לאחרת.

"אין חקיקה מפורשת" - המנכ"לית מציגה את האתגר

בדברי הפתיחה הדגישה מנכ"לית הוועדה כי הכלים המשפטיים הקיימים להתמודדות עם תעמולת בחירות מוגבלים, וכי אין כיום חקיקה מפורשת הנוגעת לשימוש בבינה מלאכותית בתחום זה. לדבריה, נכון יהיה לקדם כבר בטווח המיידי חובת סימון לתעמולה שנעשתה באמצעות AI, לצד קידום הסדרה רחבה יותר בעתיד.

המונח "השפעה פסולה" נבחר לאחר בחינה מעמיקה ובהתייעצות עם מומחים, ומתאר פעילות במרחב המידע המבוססת על דפוסי מניפולציה. אף שתופעת ההשפעה הפסולה אינה חדשה, ההתפתחויות הטכנולוגיות - ובפרט בתחום הבינה המלאכותית - מחדדות כי מדובר באתגר משמעותי המחייב קפיצת מדרגה בהיערכות ובהתמודדות.

צוות ייעודי ושיתוף פעולה בין-גופי

לשם ההתמודדות עם האתגר, הקימה הוועדה צוות ייעודי הפועל בשיתוף פעולה עם כלל גורמי המקצוע, בהם גורמי הביטחון, ומקדם ממשקי עבודה עם השחקנים הרלוונטיים. מטרת הצוות היא להעמיק את ההבנה, לבנות תמונת מצב עדכנית ולפתח מענה טכנולוגי, מקצועי ותהליכי מותאם.

במהלך היום התקיימו דיונים בשולחנות עבודה, הוצגו כיוונים ורעיונות מרכזיים ונערך שיח פתוח. בסיום הוזמנו המשתתפים לסיור במרכז הלוגיסטי. יום העיון חידד את הצורך בשיתוף פעולה רחב בין כלל הגורמים - ועדת הבחירות, גופי הביטחון, משרדי הממשלה, הפלטפורמות, המערכת הפוליטית והחברה האזרחית.

"עוצרים, בודקים, משתפים" - המסר לציבור

במהלך היום עלו תובנות, רעיונות וכיוונים משמעותיים. אלה יעובדו ומתוכם יזוקקו המהלכים הישימים לקידום והטמעה בטווח הקצר, תוך התחשבות במגבלות הזמן, המשאבים והמסגרת המשפטית, ובשמירה על האיזון הנדרש בין חופש הביטוי והתעמולה לבין הצורך להתמודד עם השפעה פסולה.

לצד זאת, עלו גם לא מעט סוגיות המחייבות טיפול והסדרה בטווח הארוך - חלקן במגרשה של ועדת הבחירות וחלקן מחייבות הסדרה והתארגנות מדינתית, בדגש לרגולציה מותאמת. אלה ייבחנו לאחר הבחירות ויונגשו לגורמים הרלבנטיים.

חשוב להדגיש כי גם לציבור הבוחרים תפקיד מרכזי בהתמודדות עם התופעה באופן צריכת המידע ושיתופו. ברוח המסר שליווה את יום העיון: עוצרים, בודקים, משתפים.

היערכות טכנולוגית נרחבת

יצוין כי במהלך השנה האחרונה השקיעה הוועדה משאבים משמעותיים בפיתוח והשדרוג של מערך הסייבר, שצפוי להביא תוספת הגנה משמעותית על ציוד הטכנולוגי בבחירות. בנוסף, פותחה מערכת מיוחדת שתטפל בפניות הציבור בנוגע לדיווחים על זיופים ותכנים מטעים.

הפרויקט המשמעותי העיקרי שהחל בשנת 2024 הוא איפיון, פיתוח והטמעה של מערכת ממוחשבת חדשה לניהול הבחירות בכלל ההיבטים. המערכת תכלול למעלה מ-30 מודולים בתחומים שונים, והאיפיון והפיתוח צפויים להתפרס על פני 4-5 שנים.