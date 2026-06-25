כוחות משטרה ממחוז ש"י חילצו הלילה (רביעי) חייל בשירות סדיר מהעיירה הפלסטינית תרקומיא שבאזור חברון, לאחר שהתקבל דיווח ממנגנוני הביטחון הפלסטיניים על אדם הלבוש במדי צה"ל כשהוא כפות בלב העיירה. על פי הודעת המשטרה, מסתמן כי נסיבות הגעתו והימצאותו במקום קשורות לאירוע פלילי, והמקרה צפוי לעבור להמשך טיפול של המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח).

האירוע החל זמן קצר קודם לכן, כאשר מנגנוני הביטחון הפלסטיניים דיווחו לגורמי הביטחון הישראליים על חייל במדים כשהוא כפות בעיירה. שוטרי תחנת חברון ממחוז ש"י פעלו במהירות, הגיעו למקום וקיבלו את החייל לידיהם. הוא פונה בבטחה והועבר לתחנת המשטרה בחברון לצורך חקירה ראשונית.

מבדיקה ראשונית של המקרה עולה כי החייל, תושב דרום הארץ, לא היה חמוש בזמן האירוע. החשד המרכזי כעת הוא כי הרקע להתרחשות הינו סכסוך פלילי ולא אירוע ביטחוני. גורמי החקירה בוחנים את נסיבות הגעתו של החייל לעיירה הפלסטינית ואת הרקע לכפיתתו במקום.

דיווח מפורט על אודות המקרה הועבר לגורמי החקירה של מצ"ח, שעושים את דרכם לתחנת המשטרה כדי לקבל לידיהם את החייל ולהמשיך בחקירתו. המשטרה הצבאית צפויה לבחון את כלל הנסיבות שהובילו לאירוע החריג.