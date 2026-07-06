פרצו לחדר האדמו"ר, למעון ולסופר הפורצים שהטילו את אימתם על בני ברק ונתפסו: קטינים בני 14 ו-16 שני קטינים נעצרו במעורבות בפריצות לבית כנסת, למעון ולסופרמרקט בבני ברק, במהלכן גנבו כלי כסף בשווי של כ-100,000 ש"ח מכספת בחדרו של האדמו"ר מטשערנאביל | כלי הכסף אותרו והושבו לבית הכנסת ובתום החקירה הוגש נגדם כתב אישום (חדשות)