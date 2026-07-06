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פרצו לחדר האדמו"ר, למעון ולסופר

הפורצים שהטילו את אימתם על בני ברק ונתפסו: קטינים בני 14 ו-16

שני קטינים נעצרו במעורבות בפריצות לבית כנסת, למעון ולסופרמרקט בבני ברק, במהלכן גנבו כלי כסף בשווי של כ-100,000 ש"ח מכספת בחדרו של האדמו"ר מטשערנאביל | כלי הכסף אותרו והושבו לבית הכנסת ובתום החקירה הוגש נגדם כתב אישום (חדשות)

כלי הכסף שנגנבו (צילום: דוברות המשטרה)

חוקרי תחנת - רמת גן פתחו בחקירה בעקבות שלוש תלונות שהתקבלו בחודשים האחרונים על פריצות למספר מקומות בעיר בני ברק.

על פי ממצאי החקירה, בחודש יוני הגיעו שני החשודים לבית כנסת ברחוב אהרונוביץ’ בבני ברק, נכנסו לחדר האדמו"ר מטשערנאביל, פרצו לכספת וגנבו כלי כסף בשווי של כ-100,000 ש"ח.

קודם לכן בחודש מאי פרצו למעון ברחוב הירדן בעיר, ניפצו חלון, גנבו כסף מזומן ופנקס שיקים מחדר המזכירות.

חודש לפני כן, בחודש אפריל, נכנסו לסופרמרקט ברחוב אהרונוביץ’, וגנבו חטיפים ופחיות שתייה.

כלי הכסף שנגנבו (צילום: דוברות המשטרה)
כלי הכסף שנגנבו (צילום: דוברות המשטרה)

במסגרת החקירה, ולאחר איסוף ממצאים וראיות, זוהו שני החשודים, קטינים בני 14 ו-16, תושבי בני ברק והם נעצרו לחקירה.

כלי הכסף שנגנבו מחדרו של האדמו"ר אותרו והושבו לחסידות.

עם סיום החקירה, יחידת תביעות הנוער של משטרת מחוז תל אביב הגישה נגדם כתב אישום בגין התפרצות למקום תפילה/מגורים, גניבה בצוותא, פריצה לבניין שאינו דירה וביצוע גניבה, היזק לרכוש במזיד והסגת גבול פלילית בצוותא, לצד בקשה למעצר בית עד תום ההליכים.

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