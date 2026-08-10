מרן הגאון רבי אליהו טופיק שליט"א, ראש ישיבת 'באר יהודה', הגיע השבוע לעיר נתיבות שבדרום הארץ ונשא שיחת חיזוק בפני קהל רב בהיכל בית הכנסת המרכזי "בית בוכריס".

בשיחתו עמד ראש הישיבה שליט"א על חשיבות ניצול הזמן כראוי בימי בין הזמנים. הרב הדגיש את הכוח הטמון בכל בחור ובחור להציב לעצמו מטרות נעלות, לעלות במעלות התורה והיראה ולבנות לעצמו אישיות רוחנית איתנה.

הגר"א טופיק שליט"א התייחס בהרחבה למצב הרוחני הקשה בארץ הקודש בימים אלו. "איש אינו יודע מה ילד יום" בכל הנוגע לגזירת הגיוס ולרדיפה אחר בני הישיבות, אמר ראש הישיבה. הרב קרא לכל אחד ואחד לשפוך שיח לפני הקב"ה ולהתפלל שיתקדש שמו יתברך בעולם, ושתיפסק הרדיפה נגד התורה הקדושה ולומדיה בארץ ישראל. בנוסף, עורר הרב את הבחורים בדברים נוגעים ללב על החובה להקפיד ולהיזהר באמירת קריאת שמע בזמנה כהלכתה.