בבלי
שיחת חיזוק בדרום

הגר"א טופיק: להתחזק בקריאת שמע בזמנה

ראש ישיבת 'באר יהודה' מרן הגאון רבי אליהו טופיק שליט"א נשא דברי חיזוק בבית הכנסת המרכזי בנתיבות • הרב דיבר על ניצול זמן בין הזמנים, עורר על המצב הקשה של גזירת הגיוס וקרא להתחזק בקריאת שמע כהלכתה

רבי אליהו טופיק בשיחת חיזוק בדרום (צילום: באדיבות המצלם)

מרן הגאון רבי אליהו טופיק שליט"א, ראש ישיבת '', הגיע השבוע לעיר נתיבות שבדרום הארץ ונשא שיחת חיזוק בפני קהל רב בהיכל בית הכנסת המרכזי "בית בוכריס".

בשיחתו עמד ראש הישיבה שליט"א על חשיבות ניצול הזמן כראוי בימי בין הזמנים. הרב הדגיש את הכוח הטמון בכל בחור ובחור להציב לעצמו מטרות נעלות, לעלות במעלות התורה והיראה ולבנות לעצמו אישיות רוחנית איתנה.

הגר"א טופיק שליט"א התייחס בהרחבה למצב הרוחני הקשה בארץ הקודש בימים אלו. "איש אינו יודע מה ילד יום" בכל הנוגע לגזירת הגיוס ולרדיפה אחר בני הישיבות, אמר ראש הישיבה. הרב קרא לכל אחד ואחד לשפוך שיח לפני הקב"ה ולהתפלל שיתקדש שמו יתברך בעולם, ושתיפסק הרדיפה נגד התורה הקדושה ולומדיה בארץ ישראל. בנוסף, עורר הרב את הבחורים בדברים נוגעים ללב על החובה להקפיד ולהיזהר באמירת קריאת שמע בזמנה כהלכתה.

רבי אליהו טופיק בשיחת חיזוק בדרום (צילום: באדיבות המצלם)
רבי אליהו טופיק בשיחת חיזוק בדרום (צילום: באדיבות המצלם)
רבי אליהו טופיק בשיחת חיזוק בדרום (צילום: באדיבות המצלם)
רבי אליהו טופיק בשיחת חיזוק בדרום (צילום: באדיבות המצלם)
רבי אליהו טופיק בשיחת חיזוק בדרום (צילום: באדיבות המצלם)
רבי אליהו טופיק בשיחת חיזוק בדרום (צילום: באדיבות המצלם)
רבי אליהו טופיק בשיחת חיזוק בדרום (צילום: באדיבות המצלם)
רבי אליהו טופיק בשיחת חיזוק בדרום (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בעולם הישיבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

אודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר