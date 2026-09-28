הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר - הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר | צילום: הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר 10 10 0:00 / 6:18

קהל גדול של תלמידים ומעריצים התכנס למעמד הקבלת פני רבו אצל הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, רבה של שכונת נאות יוסף ורב קהילת נחלת יעקב בבני ברק. המעמד נפתח בסוכתו של הרב, שם נשא דברי תורה ופניני החג בפני הקהל שהתכנס.