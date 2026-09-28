קהל גדול של תלמידים ומעריצים התכנס למעמד הקבלת פני רבו אצל הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, רבה של שכונת נאות יוסף ורב קהילת נחלת יעקב בבני ברק. המעמד נפתח בסוכתו של הרב, שם נשא דברי תורה ופניני החג בפני הקהל שהתכנס.
בין הנוכחים נצפה חבר הכנסת יעקב אשר, שזכה לקבל ברכת חג חמה מפי הרב. לאחר מכן עברו בני הקהילה בתור כדי לקבל את ברכת החג מידי הגרמ"ש.
בהמשך המעמד עבר הרב אל היכל בית המדרש, שם החלו ריקודי שמחת בית השואבה נלהבים. בשיא השמחה פצח הגרמ"ש בריקוד עם שני לפידי אש בוערים, לזכר שמחת בית השואבה שהייתה בבית המקדש, תוך שהוא מרקד לקול הניגון "לעורר ליבי לאהבתך".
רגע נוסף שריגש את הנוכחים היה כאשר הגרמ"ש התיישב במרכז בית המדרש, וילדי הקהילה התאספו סביבו והקיפו אותו בריקוד מלא נועם וחן.
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