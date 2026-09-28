בבלי
שמחת בית השואבה בבני ברק

ריקוד הלפידים של הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה

המוני תלמידים ומעריצים התכנסו אצל רבה של נאות יוסף למעמד הקבלת פני רבו, שהגיע לשיאו כשהגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין פצח בריקוד עם שני לפידי אש

הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר| צילום: הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר

קהל גדול של תלמידים ומעריצים התכנס למעמד הקבלת פני רבו אצל הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, רבה של שכונת נאות יוסף ורב קהילת נחלת יעקב בבני ברק. המעמד נפתח בסוכתו של הרב, שם נשא דברי תורה ופניני החג בפני הקהל שהתכנס.

בין הנוכחים נצפה חבר הכנסת יעקב אשר, שזכה לקבל ברכת חג חמה מפי הרב. לאחר מכן עברו בני הקהילה בתור כדי לקבל את ברכת החג מידי הגרמ"ש.

בהמשך המעמד עבר הרב אל היכל בית המדרש, שם החלו ריקודי שמחת בית השואבה נלהבים. בשיא השמחה פצח הגרמ"ש בריקוד עם שני לפידי אש בוערים, לזכר שמחת בית השואבה שהייתה בבית המקדש, תוך שהוא מרקד לקול הניגון "לעורר ליבי לאהבתך".

רגע נוסף שריגש את הנוכחים היה כאשר הגרמ"ש התיישב במרכז בית המדרש, וילדי הקהילה התאספו סביבו והקיפו אותו בריקוד מלא נועם וחן.

הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר (הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א בשמחת בית השואבה | צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בעולם הישיבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר