כתב אישום: תכנן לתקוף את הח"כ לשעבר מהשמאל תמורת סכום זעום

פרקליטות המדינה הגישה היום (ה') לבית המשפט כתב אישום נגד אסף ישראל אריה, בן 28 מבאר שבע, המייחס לו שורת עבירות לאחר שעל פי הנטען הסכים לבצע מעשה אלימות נגד חבר הכנסת לשעבר מוסי רז תמורת תשלום.

מכתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד אורעד שלוו מפרקליטות מחוז מרכז, עולה כי אריה יצר קשר באמצעות אינסטגרם עם אדם שהציג את עצמו בשם "אבי", אשר טען כי הוא פעיל בארגון ימין המחפש אנשים לביצוע משימות בתשלום "לטובת הצלת העם".

בתחילה התבקש אריה להדפיס ולחלק מנשרים, אולם לפי כתב האישום הוא השיב כי הוא ריצה מאסרים בעברו וכי הוא מסוגל לבצע "עבודות יותר רציניות", ובהן דקירת אדם, הצתת כלי רכב ותקיפת אדם באמצעות תרסיס גז פלפל. על פי הנטען, הוא אף נקב במחירים עבור כל אחת מהפעולות וניהל משא ומתן על גובה התשלום ומועד קבלתו.

בהמשך, כך נטען, סיכם אריה כי בתמורה ל-8,000 שקלים יכה את חבר הכנסת לשעבר מוסי רז, או לחלופין ירסס אותו בגז פלפל, תוך שהוא מתעד את המעשה בווידאו.

לפי כתב האישום, באותו יום נסע אריה מבאר שבע ללוד, רכש טלפון מבצעי, הצטייד בתרסיס פלפל ובסכין, והשאיר את מכשירו האישי אצל חבר במטרה להקשות על איתורו. לאחר שהגיע סמוך לביתו של רז, צילם את הבית מספר פעמים ושלח את התמונות והסרטונים לאותו אדם. בהמשך הודיע כי החליט שלא לבצע את התקיפה, לטענתו בשל נוכחות ניידות משטרה באזור.

עוד נטען כי מספר ימים לאחר מכן התבקש, תמורת תשלום נוסף, להעביר את כתובתו של ראש השב"כ לשעבר, רונן בר. על פי כתב האישום, עבור המשימות שביצע קיבל אריה סכום כולל של כ-1,000 דולר באמצעות ארנק דיגיטלי.

בפרקליטות טוענים כי לאחר ביצוע המעשים ניפץ אריה את הטלפון המבצעי ומחק את ההתכתבויות שניהל בטלגרם, במטרה להעלים ראיות. הוא נעצר בלוד, כאשר ברשותו סכין.

כתב האישום מייחס לאריה עבירות של קשירת קשר לפשע, השמדת ראיה, החזקת סכין ועבירות נוספות. במקביל להגשת כתב האישום ביקשה הפרקליטות מבית המשפט להורות על מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

החקירה נוהלה על ידי שירות הביטחון הכללי והיחידה המרכזית של מחוז מרכז במשטרה.